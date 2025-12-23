Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Peygamber göndermedikçe Biz kimseye azap edici değiliz. İsrâ Suresi: 15 HADİS: Selâmı ve aksırıp “Elhamdülillâh” diyene “Yerhamükellah” demeyi yaygınlaştırınız. Camiü’s-Sağir, No: 2723

Okunma Sayısı: 180

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.