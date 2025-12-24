"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Bu tablo doğru mu? - Uyuşturucu kullanımında ürküten rakamlar

24 Aralık 2025, Çarşamba 09:55
Bağımlı sayısının 15 milyona dayandığı, kullanım yaşının ise 12'ye indiği iddia edildi. Kamuoyu, bu korkutan tablo karşısında ilgili bakanlık birimlerinden şeffaf açıklama bekliyor.

- GENÇLER UYUŞTURUCU KISKACINDA

- ÜNLÜLERE OPERASYON, BARONLAR NEREDE?

- YENİ YÖNTEM: BAĞIMLI YAP SUÇA İT

Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu, Türkiye’deki bağımlılık tablosuna dair çarpıcı bir rapor yayınladı. Verilere göre 2025 yılı itibarıyla bağımlı sayısı 15 milyona yaklaşırken, kullanım yaşının 12’ye kadar inmesi tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Federasyon Başkanı Halit Toprak, gençlerin uyuşturucu kıskacına alınarak suç ağlarında birer “araç” haline getirildiğini vurguladı.

Baronlar nerede?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın magazin ve cemiyet dünyasını sarsan uyuşturucu operasyonları devam ederken, meselenin toplumsal ve istatistiki boyutu üzerine yapılan açıklamalar infiale sebep oldu.

Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu’nun verilerine göre, 2024 yılında 10 milyon seviyelerinde olan bağımlı sayısı, bir yıl içinde %50 artarak rekor seviyeye ulaştı. Federasyon Başkanı Halit Toprak, saha araştırmalarından elde edilen verilerin uyuşturucu kullanım profilinde radikal bir değişim yaşandığını gösterdiğini belirtti. Uyuşturucu ile tanışma yaşının 12’ye kadar indiğini belirten Toprak, 18 yaş altındaki kullanıcıların %90’ının bu ağa kendi iradeleri dışında çekildiğini savundu.

Çocuklar suç ağının parçası yapılıyor

Türkiye gazetesinin haberine göre Federasyon Başkanı Toprak, uyuşturucu kartellerinin çocukları ve gençleri sadece müşteri olarak görmediğini, onları suç operasyonlarının birer parçası haline getirdiğini iddia etti.

İddianamelere de yansıyan bu yöntemin detayları şu şekilde: Bağımlılık Tuzağı: Gençler önce zorla veya kandırılarak bağımlı hale getiriliyor. Hizmet Karşılığı Madde: Bağımlı olan gençlere, uyuşturucuya erişim sağlamaları karşılığında kuryelik, uyuşturucu satışı veya taşıma işleri yaptırılıyor. Suç ve İstismar: Genç kadınların fuhuşa zorlandığı; erkek çocukların ise kundaklama, silahlı yağma ve tetikçilik gibi ağır suçlarda kullanılmak üzere “milis” gibi yetiştirildiği öne sürülüyor.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 454
