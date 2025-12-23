Gençler okumak için çalışmak zorunda

Artan maliyetler, yetersiz burs ve krediler ile barınma krizi üniversite öğrencilerinin eğitim hayatını olumsuz etkiliyor. KYK yurtlarındaki sıkıntılar ve fahiş kira artışları, öğrencileri kalabalık odalara ve güvencesiz işlere mahkûm ediyor.

Nefes gazetesine konuşan Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümünü tam bursla kazanan Emirhan Mutlu, “Yurt, yemek ve cep harçlığı burslarım vardı. KPSS’ye girdim, 90 puan aldım. Ambulans şoförlüğü alımı açılınca çalışmaya başladım. Bir dönem ambulans şoförlüğü yaptım” diyor. MS (Multipl Skleroz) hastası olduğunu vurgulayan Mutlu, “Yurtta havalandırması olmayan, içe bakan ve çok sıcak bir odaya yerleştirildik. Sıcaklık hastalığımı tetikliyor. Bu nedenle yurtta kalamadım. Kiralar çok yüksek, ama başka çarem yoktu. Şimdi bulduğum geçici işlerde çalışıyorum. İşi bırakmak istiyorum ama bunu yapamam” dedi. Haber Merkezi Haber Merkezi

