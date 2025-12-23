Kamuda tasarruf kâğıt üstünde kaldı

Kamuda tasarruf tedbirine rağmen Ocak-Kasım döneminde bütçeden taşıt alımına 5 milyar 321 milyon TL harcandı.

Buna karşın satışlar 70 milyon TL’de kaldı. BirGün’ün derlediği bütçe verilerine göre; 2025’in Ocak–Kasım döneminde kamu idareleri taşıt alımı için 5 milyar 321 milyon TL harcadı. 2024 Ocak-Kasım döneminde 1 milyar 952 milyon lira olan toplam taşıt alımı harcaması, bu yılın aynı döneminde yüzde 53 arttı. Tasarruf söyleminin sürdüğü dönemde, yalnızca araç değil yüksek maliyetli hava taşıtı alımları da bütçede önemli yer tutuyor. Ocak-Kasım dönemindeki taşıt alımı harcamasının 3 milyar 2 milyon TL’si kara taşıtı alımlarına, 1 milyar 680 milyon TL’si ise uçak ve helikopter alımlarına ayrıldı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 247

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.