Asgarî ücret masaya gelmeden etiketler değişti

2026 yılı asgarî ücreti henüz netleşmeden raflarda başlayan hareketlilik, ekonomi yönetimini ve denetim ekiplerini teyakkuza geçirdi.

Sektör temsilcileri, personel maliyetindeki artışın ürün fiyatlarına gerçek yansımasının en fazla yüzde 5 olabileceğini vurgularken; Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışlarına karşı denetimlerini sıklaştırdı. İstanbul Perakendeciler Federasyonu Yüksek İstişare Konseyi Üyesi Faruk Güzeldere, piyasadaki fiyatlama davranışlarını sert bir dille eleştirdi. Güzeldere’ye göre, asgarî ücret zammını bahane ederek yapılan fahiş artışların rasyonel bir karşılığı bulunmuyor: Gerçek Yansıma: Bir işletmede personel giderinin toplam maliyet içindeki payı yaklaşık %10 seviyesinde. Bu artışın nihai ürün fiyatına yansıması ise sadece %3 ile %5 arasında kalmalı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) verileri, Kasım ayında 42 ürünün 18’inde artış, 24’ünde ise düşüş yaşandığını ortaya koydu. Özellikle meyve ve sebze grubundaki gerilemeye rağmen, genel gıda enflasyonunun asgarî ücret beklentisiyle “yukarı yönlü baskı” altında olduğu gözlemleniyor. Haber Merkezi

