Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Nuh’tan sonra nice asırları Biz böylece helâk ettik. Kullarının günahlarından haberdar ve onları görücü olarak Rabbin yeter. İsrâ Suresi: 17 HADİS: Ameller pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz edilir. Ben amelimin oruçlu iken arz edilmesini isterim.

Camiü’s-Sağir, No: 1123

