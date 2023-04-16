Anne babaya şefkat

Anne-babaya itaat İslamiyet’te nasıl yer alır?

Bunun için şu ayet-i kerime bize rehber olabilir: “Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara (köle, cariye, hizmetçi ve benzerlerine) iyi davranın. Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez.” (Nisa / 36. ayet)

İslam’da Allah’a ve Hz. Peygamber’e (asm) itaatten sonra ana-babaya itaat gelir. Niye? Çünkü annelerimiz ve babalarımız varlık sebebimizdir. Maddî ve manevî hayatımızı inşa eden kişilerdir. Özellikle anne yüreği ve kucağı, çocuk terbiyesinin yapıldığı muhteşem bir dershane sayılmalıdır. Bu konuda Üstad Bediüzzaman şunları söylüyor: “Seksen bin zatlardan ders aldığım halde, kasem ediyorum ki, en esaslı ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi, merhum validemden aldığım telkinat ve manevi derslerdir ki, fıtratımda, âdeta maddî vücudumda çekirdekler hükmünde yerleşmiş.” (24. Lem’a 1. Nükte)

Bundan anlamalıyız ki, aile yuvaları, çocukların geleceğini şekillendiren ilk eğitim müessesesidir. Dolayısıyla anne-babaların, evlâtları üzerindeki hakları sayılamayacak kadar çoktur.

Üstad Bediüzzaman 21. Mektup’ta şöyle diyor: “Evet, dünyada en yüksek hakikat, peder ve validelerin evlâtlarına karşı şefkatleridir. Ve en âlî hukuk dahi, onların o şefkatlerine mukabil hürmet haklarıdır. Çünkü onlar, hayatlarını, kemâl-i lezzetle evlâtlarının hayatı için feda edip sarf ediyorlar. Öyle ise, insaniyeti sukut etmemiş ve canavara inkılâp etmemiş her bir veled, o muhterem, sadık, fedakâr dostlara hâlisâne hürmet ve samimâne hizmet ve rızalarını tahsil ve kalblerini hoşnut etmektir. (Amca ve hala, peder hükmündedir; teyze ve dayı, ana hükmündedir.)”

Biz de bunlara göre şöyle bir duamızla yazımızı bitirelim: “Rabbim! Bana ve ana-babama verdiğin nimetlere şükretmeyi ve seni hoşnut kılacak sâlih ameller işlemeyi bana nasip et. Soyumdan gelenleri de sâlih insanlar yap. Tevbe edip senin kapına döndüm ve ben tam bir teslimiyetle sana boyun eğenlerdenim.” (Ahkaf / 15. ayet)