"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 MAYIS 2024 CUMA - YIL: 55

Ankara’da Risale-i Nur Kongresi

İbrahim ERSOYLU
03 Mayıs 2024, Cuma
Geçen hafta Risale-i Nur Enstitüsü, Yeni Asya Gazetesi ve Köprü Dergisi’nin 17. Risale-i Nur gençlik Kongresi kapsamında Ankara’da ortaklaşa düzenledikleri “Toplumun Temeli Aile” temalı akademisyen, yazar ve araştırmacıların masa çalışmaları faaliyetlerine iştirak etmiştik.

Ertesi gün (Pazar) aynı faaliyetler kapsamında Ankara Afitab Kültür Merkezinde sunuculuğunu Mehmet Akça’nın yaptığı, Recep Öztürk’ün Kur’an tilaveti ile başlayan, ardından yeni Asya Medya Grup YK Başkanı İzzet Atik Beyin açış konuşması ve panelistlerin konuşmalarıyla devam eden panel programına katıldık.

Masa çalışmaları sonucunda hazırlanan deklarasyonların okunmasının ardından panele geçildi. Panelistler, “Toplumun Temeli Aile” mevzusunu farklı açılardan ele alıp izah ettiler. 

Panelistler, ailenin temelinin cennette atılan, birlikte öğrenmenin ve yaşamanın gerçekleştiği bir hayat okulu olduğunu, demokratik bir aile ortamının aile fertlerinin kabiliyetlerini orta çıkararak iyi yönde inkişaf etmesine katkı sağlayacağını ve aile içinde meşveret kültürünün geliştirilmesi gereğine vurgu yaptılar.

Panelistler, Allah’a ve ahirete imanın, helal ve haram hassasiyetinin, adalet, şefkat ve merhametin aile fertlerinin dünyasında kuvvetli bir şekilde yer alması halinde, o ailenin iki cihan saadetine nail olacağını ifade ettiler. Aile fertlerinin görsel ve sosyal medyanın, toplum ve aile ahlakını tahrip eden yayınlarından iradelerine sahip çıkarak kendilerini korumaları gerektiğini beyan ettiler.   

Panelistler, Kur’an ve Sünnet prensipleri temeline inşa edilen bir ailenin fertleri için kötülüklerden uzak olmak için bir sığınak, moral ve motivasyon sağlayan mükemmel bir terapi merkezi olacağını belirttiler.  

Başta İstanbul, Bursa, İzmir, Konya, Samsun, Adana olmak üzere, farklı illerden Yeni Asya okuyucularının katıldığı panel, çok muhteşem bir kaynaşmaya vesile oldu. Yıllardan beri birbirini görmeyen dostlar, buluşup kucaklaştı ve hasret giderdi. Aralarında samimi, candan, tatlı diyaloglar yaşandı. 

Aziz Üstadımız Bediüzzaman’ın, Risale-i Nur’un birçok yerinde zikrettiği ve Nur Talebeleri arasında tesis edilmesini istediği uhuvvet ve tesanüdün, birlik ve beraberliğin kongre salonu ve bahçesinde tecelli ettiğine şahit olduk.

Toplumu ve aileyi ifsat eden zındıka komitelerinin, ittihatlarını bozarak hizmetlerini akamete uğratmak için dinî grupları, özellikle Nur Talebelerini fitne fesat oyunlarla birbirlerine düşürmeye çalıştıkları bir zamanda, Nur Talebelerinin daire içinde tesanüt ve ittifaklarına zemin hazırlayan bu kabil organizasyonların tertip edilmesi, çok önemli hadiselerdir.

Bediüzzaman’ın vefat yıl döneminde başta Peygamber Efendimiz olmak üzere İslâm büyüklerinin, özellikle Üstadın ruhuna ithafen Van, Urfa, Isparta ve Bursa’da icra edilen mevlitler de Camianın uhuvvet ve tesanüdüne zemin hazırlayan organizasyonlardır. Şahs-ı Manevî’nin tecellisine vesile olan bu faaliyetlere mümkün mertebe iştirak edip katkı sağlamak, her Nur Talebesinin önemli bir vazifesi olduğunu düşünüyorum.

Okunma Sayısı: 174
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Müdahil olmak için geç kaldınız

    Demokratlar’dan Biden’a: İsrail’e yardımı kes

    Fransa Ukrayna'ya askeri birlik gönderebilir

    Refah'a beklenen kara saldırısını görüştüler

    İsrail'in saldırıları Filistin'de 1,74 milyon insanı daha yoksullaştırdı

    Biden’a “İsrail’e silah sevkiyatını durdur” çağrısı

    5 haneden biri sosyal yardım alıyor

    Adalet için mülakatı kaldırın

    Avrupa’da 50 binden fazla sığınmacı çocuk kayıp

    Refah’a kapsamlı saldırı insani bir felâket olur

    Üreticide 115 lira markette 441 lira

    İngiltere’nin Ruanda planı devreye sokuldu

    Acı reçeteye hayır - Açlık sınırı asgari ücreti geçti

    Müfredat için bir hafta yetmez, şûra toplansın

    Anayasadan önce zihniyet değişmeli

    Gazze'de 10 binden fazla kişi hala enkaz altında

    Hacettepeliler de Filistin için yürüdü

    MB’nin zararı 1 trilyon liradan fazla

    Yeni anayasa mı, hukuk devleti mi?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üç elifi 111 yapan sır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Böyle olacaksa olmasın Kürdistan
    Ali FERŞADOĞLU

    “Sakın cemaatten ayrılmayın!”
    Cevher İLHAN

    “Otoriter rejim”le “demokratik anayasa” çıkmaz
    Süleyman KÖSMENE

    Şefkat görmeyen evlat, nasıl hürmet eder?
    Risale-i Nur'dan

    Kaderi tenkit eden, başını örse vurur, kırar?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bugün günlerden Fatih’in seferi
    İbrahim ERSOYLU

    Ankara’da Risale-i Nur Kongresi
    Şükrü BULUT

    31 Mart seçimlerine demokrasi ve tarihî adeseden farklı bir bakış...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.