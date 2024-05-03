Ankara’da Risale-i Nur Kongresi

Geçen hafta Risale-i Nur Enstitüsü, Yeni Asya Gazetesi ve Köprü Dergisi’nin 17. Risale-i Nur gençlik Kongresi kapsamında Ankara’da ortaklaşa düzenledikleri “Toplumun Temeli Aile” temalı akademisyen, yazar ve araştırmacıların masa çalışmaları faaliyetlerine iştirak etmiştik.

Ertesi gün (Pazar) aynı faaliyetler kapsamında Ankara Afitab Kültür Merkezinde sunuculuğunu Mehmet Akça’nın yaptığı, Recep Öztürk’ün Kur’an tilaveti ile başlayan, ardından yeni Asya Medya Grup YK Başkanı İzzet Atik Beyin açış konuşması ve panelistlerin konuşmalarıyla devam eden panel programına katıldık.

Masa çalışmaları sonucunda hazırlanan deklarasyonların okunmasının ardından panele geçildi. Panelistler, “Toplumun Temeli Aile” mevzusunu farklı açılardan ele alıp izah ettiler.

Panelistler, ailenin temelinin cennette atılan, birlikte öğrenmenin ve yaşamanın gerçekleştiği bir hayat okulu olduğunu, demokratik bir aile ortamının aile fertlerinin kabiliyetlerini orta çıkararak iyi yönde inkişaf etmesine katkı sağlayacağını ve aile içinde meşveret kültürünün geliştirilmesi gereğine vurgu yaptılar.

Panelistler, Allah’a ve ahirete imanın, helal ve haram hassasiyetinin, adalet, şefkat ve merhametin aile fertlerinin dünyasında kuvvetli bir şekilde yer alması halinde, o ailenin iki cihan saadetine nail olacağını ifade ettiler. Aile fertlerinin görsel ve sosyal medyanın, toplum ve aile ahlakını tahrip eden yayınlarından iradelerine sahip çıkarak kendilerini korumaları gerektiğini beyan ettiler.

Panelistler, Kur’an ve Sünnet prensipleri temeline inşa edilen bir ailenin fertleri için kötülüklerden uzak olmak için bir sığınak, moral ve motivasyon sağlayan mükemmel bir terapi merkezi olacağını belirttiler.

Başta İstanbul, Bursa, İzmir, Konya, Samsun, Adana olmak üzere, farklı illerden Yeni Asya okuyucularının katıldığı panel, çok muhteşem bir kaynaşmaya vesile oldu. Yıllardan beri birbirini görmeyen dostlar, buluşup kucaklaştı ve hasret giderdi. Aralarında samimi, candan, tatlı diyaloglar yaşandı.

Aziz Üstadımız Bediüzzaman’ın, Risale-i Nur’un birçok yerinde zikrettiği ve Nur Talebeleri arasında tesis edilmesini istediği uhuvvet ve tesanüdün, birlik ve beraberliğin kongre salonu ve bahçesinde tecelli ettiğine şahit olduk.

Toplumu ve aileyi ifsat eden zındıka komitelerinin, ittihatlarını bozarak hizmetlerini akamete uğratmak için dinî grupları, özellikle Nur Talebelerini fitne fesat oyunlarla birbirlerine düşürmeye çalıştıkları bir zamanda, Nur Talebelerinin daire içinde tesanüt ve ittifaklarına zemin hazırlayan bu kabil organizasyonların tertip edilmesi, çok önemli hadiselerdir.

Bediüzzaman’ın vefat yıl döneminde başta Peygamber Efendimiz olmak üzere İslâm büyüklerinin, özellikle Üstadın ruhuna ithafen Van, Urfa, Isparta ve Bursa’da icra edilen mevlitler de Camianın uhuvvet ve tesanüdüne zemin hazırlayan organizasyonlardır. Şahs-ı Manevî’nin tecellisine vesile olan bu faaliyetlere mümkün mertebe iştirak edip katkı sağlamak, her Nur Talebesinin önemli bir vazifesi olduğunu düşünüyorum.