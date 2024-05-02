Müdahil olmak için geç kaldınız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi ile ortak basın toplantısında Türkiye’nin Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail’e açtığı davaya müdahil olmaya karar verdiklerini açıklamasının ardından, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan sert bir eleştiri geldi.

Babacan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı Türkiye’nin alması gereken pozisyonla ilgili şunları söyledi: “Geç kaldınız. 34 bin insan için; Hint için, Halit için, Ammar için geç kaldınız. ABD’de üniversiteler ayaklanmadan, dünyanın dört bir yanında insanlar soykırıma karşı sokaklara çıkmadan çok daha önce harekete geçmeliydiniz. Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Uluslararası Adalet Divanı’na açtığı davadan 124 gün sonra… 13.061 insan daha Gazze’de öldükten sonra… Neden bu kadar geciktiniz? Neyi beklediniz?” Haber Merkezi

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