Acı reçeteye hayır - Açlık sınırı asgari ücreti geçti

1 Mayıs’ta emek ve meslek örgütleri, artan hayat pahalılığı, geçim sıkıntısına dikkat çekerek hükümetin ücretlilere yüklediği acı reçeteye karşı alanlara çıktı.

DW Türkçe’ye konuşan çalışma hayatı ve iş hukuku uzmanı Dr. Murat Özveri, krizlerin her zaman olduğu gibi içinde bulunduğumuz dönemde çalışanlar için değersizleşme, sermaye için ise bir fırsat olduğunu vurguluyor. Türkiye’de 1969, 1978, 1987 ve 2000’lerin başında da benzer durumların yaşandığını söyleyen Özveri, “Hep aynı reçete uygulanıyor. Kamu harcamaları kısılıyor, tarıma destekler azaltılıyor, ücretler baskılanıyor ve dolayısıyla biz, krizi çalışanlar üzerinden atlatmaya çalışıyoruz” diyor.

Şimşek’in vergiyi tabana yayacaklarına ilişkin açıklamasını hatırlatan Özveri, katma değer vergisi (KDV) üzerinden işleyen mekanizma nedeniyle temel tüketime ödenen vergi oranlarının arttığını, diğer yandan ücretlerin enflasyon nedeniyle değersizleştiğini, asgari ücrete yapılan zammın da alım gücündeki erimeye yetişemediğini ifade ediyor. Özveri, vergi dilimleri artmadığı için asgari ücretlinin ödediği verginin de arttığına işaret ediyor.

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Açlık sınırı asgari ücreti geçti

TÜRK-İŞ, açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının Nisan ayı sonuçlarını açıkladı. 2024 yılının Nisan ayı sonuçlarına göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 17.725,19 TL’ye yükseldi. Böylece açlık sınırı bu yıl ilk kez net 17 bin 2 TL olarak uygulanan asgari ücretin üzerine çıktı. Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 57.736,78 TL’ye çıktı. Bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 22.991,90 TL’ye yükseldi. TÜRK-İŞ’in verilerine göre gıda fiyatlarında yükseliş devam etti. Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 5,55 oranında gerçekleşti. Son 12 ay itibariyla değişim oranı yüzde 74,88 oldu.

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