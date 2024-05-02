MB’nin zararı 1 trilyon liradan fazla

Prof. Dr. Hakan Kara, eski Merkez Bankası Başekonomisti, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) geçen yıl yaşadığı ekonomik kayıpları detaylandırdı.

Kara, bankanın rekor düzeydeki zararının nedenlerini ve miktarlarını paylaştı. Kara’nın ifadesine göre, Merkez Bankası 2023 yılında, büyük oranda KKM kaynaklı olarak 818 milyar TL zarar etti. Ek olarak, eksi rezervlerden kaynaklanan 318 milyar TL değerleme zararı ile bankanın toplam zararı 1 trilyon 136 milyar TL’ye ulaştı. Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de yayımlanan bilanço verilerine göre; TCMB’nin 2023 yılı zararı 818,2 milyar TL olarak kaydedilmişti. Banka, bir önceki yıl 72 milyar TL kar açıklamıştı. Haber Merkezi Haber Merkezi

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