Anayasadan önce zihniyet değişmeli

“AKP, ‘Yeni Anayasa’ lakırdılarından önce zihniyetini değiştirsin”

Mehmet Kara - ANKARA

ANTİDEMOKRATİK ZİHNİYET

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: “Her gün ifade, izin almadan toplantı ve gösteri yapma hürriyetinden başlayarak temel hak ve hürriyetlere, iktidara yakınlığı-uzaklığı merceğinden bakarak sürdürdüğü antidemokratik zihniyet yerinde durduğu müddetçe hiçbir şey değişmez.”

ASIL HEDEFLERİ BAŞKA

“21 yıllık AKP iktidarı göstermiştir ki anayasa, hukuk, demokrasi lehlerine işliyorsa kabulleridir; aksi durumda değildir. Bugün ‘yeni anayasa’ laflarıyla öncelikle kaybettikleri psikolojik ve gündem belirleme üstünlüğünü geri kazanmayı amaçlamaktadırlar.”

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DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, yeni anayasa gündemi ile ilgili, “AKP, ‘Yeni Anayasa’ lakırdılarından önce zihniyetini değiştirsin!” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Her gün ifade, izin almadan toplantı, gösteri yapma hürriyetinden başlayarak temel hak ve hürriyetlerin iktidara yakınlığı-uzaklığı merceğinden bakarak sürdürdüğü anti-demokratik zihniyeti yerinde durduğu müddetçe hiçbir şey değişmez” diye Uysal, “1. Meşrûtiyet’ten buyana dillere pelesenk olan ‘Anayasa gelecek, dertler bitecek’ propagandaları ile bugün Sayın Erdoğan’ın söylemlerinin farkı yoktur” dedi.

Kaybettikleri üstünlüğü geri kazanma çabası

“21 yıllık AKP iktidarı göstermiştir ki Anayasa, hukuk, demokrasi lehlerine işliyorsa kabulleridir; aksi durumda kabulleri değildir” diyen Uysal şu değerlendirmede bulundu: “Bugün bu toz kaldırmaya çalıştıkları ‘Yeni Anayasa’ laflarıyla öncelikle kaybettikleri psikolojik ve gündem belirleme üstünlüğünü geri kazanma ve kendi sahalarına gündemi çekmeyi amaçlamaktadırlar. TBMM Başkanı Kurtulmuş da bu sürecin aparatıdır!”

Yeni anayasa neden tuzak?

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali D. Ulusoy, T24’te “Yeni anayasa neden tuzak?” başlıklı bir yazı yazdı. Ulusoy yazısında, “İktidarın bir anda yeni Anayasa arayışlarını gündeme sokmasının iki nedeni olabilir. İlki, hem ağır yerel seçim yenilgisini hem de dayanılmaz hayat pahalılığını unutturup kamuoyunda salt yeni Anayasa konuşulmasını sağlamak ve böylece esas siyasi tartışmaları gölgelemek. İkincisi ise muhalefeti “kafalayıp” Anayasa’da küçük çaplı da olsa bir değişiklik yapılmasını sağlayabilirlerse, bu yolla R. Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha CB adayı olmasını sağlayabilmek. Malum, TBMM beşte üç çoğunlukla seçimleri yenileme kararı almazsa Erdoğan tekrar CB adayı olamıyor. Anayasa’da hangi en olmadık “cinlik”le yorum yapılırsa yapılsın, olamıyor. Zaten artık aksini iddia eden de yok. İktidar bloğunun TBMM’de beşte üç çoğunluğu yok. Normalde muhalefet bloğundan hiçbir parti (muhafazakâr partiler dahil) sırf Erdoğan’a iyilik olsun ve önü açılsın diye erken seçim kararına onay vermez. O halde sanırım bu bir anda başlatılan yeni Anayasa girişimleri ile bir taş atıp iki kuş vurulmaya çalışılıyor” dedi.

Haber Merkezi

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