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2 MAYIS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Biden’a “İsrail’e silah sevkiyatını durdur” çağrısı

02 Mayıs 2024, Perşembe 03:53
Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), ABD Başkanı Joe Biden’a, uluslararası hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail’e silah sevkiyatını derhal durdurması çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü’nün hükümet ilişkileri birimini yöneten Amanda Klasing, ABD Başkanı Biden’a yazılı bir açıklama ile çağrı yaptı. İsrail’in Gazze’de uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini gösteren çok sayıda bulgu olduğunu kaydeden Klasing, “Başkan Biden, İsrail’in ağır uluslararası hukuk ihlallerine suç ortaklığını sona erdirmeli ve İsrail hükümetine silah sevkiyatını derhal durdurmalıdır.” ifadesini kullandı.

AA

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