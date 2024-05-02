Hacettepeliler de Filistin için yürüdü

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, Rektör Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran’ın da katılımıyla, İsrail’in Filistin’deki saldırılarına tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Hacettepeli yüzlerce kişi üniversitenin ana yemekhane meydanında toplanarak, “Özgür Filistin”, “Gazze Kudüs Şeria yaşasın intifada” ve “Kahrolsun İsrail Siyonizmi” sloganları atarak Beytepe Kampüsüne yürüdü. Grup adına açıklama yapan Mirza Çevik, şu ifadeleri kullandı: “Filistin’de verilen mücadele doğrudan Türkiye’nin mücadelesidir. Filistin’de şehit olan kardeşlerimiz, sıra arkadaşlarımız ve büyüklerimiz sahipsiz değildir. Filistin davası Türkiye’de öksüz değildir. Biz üniversite öğrencileri olarak bilincimiz ve vicdanımızla Filistin’in yanındayız” AA

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