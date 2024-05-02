Avrupa’da 50 binden fazla sığınmacı çocuk kayıp

Uluslararası gazetecilik ağı “Lost in Europe” tarafından yürütülen uluslararası bir araştırmanın sonucuna göre Avrupa’ya sığınmacı olarak gelen 50 binden fazla çocuk kayboldu.

Avrupa’ya ayak bastıktan sonra devletlerin himayesi altına alınan 51 bin 433 refakatsiz sığınmacı çocuk ve gencin akıbetinin ne olduğu bilinmiyor. Alman kamu yayıncısı Berlin Brandenburg Radyo ve Televizyon Kurumu’nun (RBB) rbb24 portalında yayınlanan habere göre sorumlu makamlar söz konusu çocukların nerede olduğu konusunda hiçbir bilgiye sahip değiller. Haberde, kayıp mülteci çocuk sayısının 2021 yılından bu yana iki kattan fazla arttığına vurgu yapıldı. Uzmanlar bu çocukların suç örgütlerinin eline düşebileceği ya da cinsel istismara maruz kalabileceği uyarısında bulunuyor.

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