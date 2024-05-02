Refah’a kapsamlı saldırı insani bir felâket olur

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail’in Gazze’nin güneyindeki Refah kentine kapsamlı saldırısının insani bir felaket olacağı uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı. “Refah’a kapsamlı bir saldırı insani bir felaket olur.” ifadelerini kullanan Ghebreyesus, İsrail’e bunu gerçekleştirmeme çağrısında bulundu. Gazze’nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail’in daha önce “güvenli olduğunu” iddia ettiği Refah’a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah’ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı. AA

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