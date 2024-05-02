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2 MAYIS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Adalet için mülakatı kaldırın

02 Mayıs 2024, Perşembe 03:44
İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben kaleme aldığı mektubunda ‘adalet için mülâkatı kaldırın’çağrısında bulundu.

ADNAN SOLMAZ - ANKARA

Saadet/Gelecek Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben özel bir ‘mülakat’ mektubu kaleme aldı. Şahin, mektubunda mülakat sistemine yönelik endişelerini dile getirdi. Mektubuna “Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan, Size bu mektubu gelecek umuduna tutunmak isteyen gençlerimiz adına yazıyorum” diyerek başlayan Şahin,  Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce dile getirdiği, gençlerin umutla beklediği “mülakatların kaldırılması” sözüne atıfta bulundu.

DERDİMİZ ADALET VE LİYAKAT

Mektubunda, “Derdimiz; torpili olanın değil, hak edenin kazandığı adaletli, liyakatli bir sistemin inşa edilmesi” diye başlayan Şahin şunları söyledi: “Derdimiz; kayırmacı düzene son verilmesi. Derdimiz: gençlerimizin devletimize güvenebilmesi. Derdimiz; gençlerimizin geleceğe umutla baktığı bir Türkiye’nin yeniden inşa edilmesi. Dünyanın her yerine adalet, doğruluk ve iyilik götüren büyük bir medeniyet yeniden bu topraklarda tesis edilmesi için, yani güçlü bir Türkiye’yi yeniden inşa edebilmek için en büyük gücümüz genç insan kaynağımız. Bu kaynağın tek motivasyonu umut. Bu umudu yeniden yeşertmek için en önemli adımlardan birisi; mülakatların kaldırılması ve liyakatli bir düzenin inşa edilmesidir.” Şahin mektubunu şu sözlerde tamamladı: Sözün özü Sayın Cumhurbaşkanım; ‘mülakatlar kaldırılacak’ sözünüz gençlerimizde büyük bir umuda dönüştü. Ülkemizin geleceği için bu umudu yeşertin ve mülakatları kaldırın. Adalet için kaldırın, gençlerimiz için kaldırın, ülkemizin geleceği için kaldırın.”

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