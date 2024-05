Müfredat için bir hafta yetmez, şûra toplansın

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni eğitim müfredatını eleştirerek, geniş kapsamlı bir Milli Eğitim Şûrası’nın toplanmasını önerdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adlı yeni eğitim müfredatı hakkında açıklamalarda bulundu.

Ahmet Davutoğlu, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: “”Çok farklı paydaşların katkıda bulunabileceği ülke gençliği ve geleceği için son derece hayati öneme sahip ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ başlıklı yeni müfredat önerisinin Millî Eğitim Bakanlığı açıklamasında kullanılan ifadeyle ‘bir haftalık askı süreci’ ile istişareye açılması yöntem olarak da zaman faktörü olarak da doğru değildir. Bu mesele internet mesajlarına açık ‘askı’ meselesi değil yüz yüze istişare edilmesi gereken ‘zihin’ meselesidir. Ayrıca zaman olarak da yeterli değildir, çünkü bir hafta tek bir kişinin kaderini ilgilendiren bir yüksek lisans veya doktora tezini incelemek için bile yeterli değildir.”

Eğitim yap boz tahtasına döndü

“Müfredatlar ana ilkeleri ve yöntem unsurları ile yeniliğe açık olmakla birlikte kalıcılık ve süreklilik taşıdığı ölçüde başarılı sonuçlar üretebilirler. Gelen her bakanının bakış açısında dayalı olarak sık sık değişen müfredat içerikleri eğitimi yaz boz tahtasına döndürürken, yeniliğe kapalı statik müfredat unsurları donuk zihinler üretir. Bu konuda Millî Eğitim Bakanlığı’na tavsiyem eğitim araçlarının ve bilimsel paradigmaların olağanüstü hızla değişmesi de göz önüne alınarak bu müfredat taslağı konusunda açık yürekli ve açık zihinli bir istişare yapılmak üzere bütün paydaşların katıldığı bir Milli Eğitim Şûrası’nın toplanmasıdır.” Davutoğlu, eğitim, adalet ve sağlık gibi konuların toplumsal fay hatları ile her an kutuplaşmaya müsait toplumlarda mümkün olan en geniş katılımlı ve kapsayıcı bir zeminde istişare edilmesi gerektiğini belirtirken bu yaklaşımın teklif ve programların toplumca benimsenmesini ve kalıcı olmasını sağlayacağını ifade etti.

