Yeni anayasa mı, hukuk devleti mi?

Türkiye’de yerel seçimler sonrasında iktidar cephesi AKP ile MHP anayasa değişikliğini gündeme getirmesine rağmen CHP kapıyı açık tutsa da hukuk devletinde samimiyet şartı karşılanmazsa yeni anayasa girişimine sıcak yaklaşmıyor.

Anayasa tartışmaları gerçek gündemi gizliyor

İyi anayasaya kim karşı çıkar?

“Yeni anayasa” oltası VOA Türkçe’nin edindiği bilgilere göre; anayasa konusunda Özel, öncelikle Can Atalay’ın serbest bırakılması gerektiğini anımsatacak. Atalay’ın Hatay milletvekilliğini düşürülmesinden CHP olarak rahatsız olduklarını bizzat Erdoğan’a söylemeye hazırlandığını paylaşıldı. Özel, CHP olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uyum beklentisini ve bu noktada Gezi davası nedeniyle cezaevindekileri unutmayacaklarını da ifade edecek. VOA Türkçe’nin haberine göre CHP yönetimi, Özel’in açıkça ifade edeceği görüşlerindeki temel unsuru ise Türkiye’nin hukuk devleti olması gerektiği olarak işaret ediyor. Anayasa’ya uyulmamasıyla Türkiye’nin hukuk devletinden uzaklaştığını kaydeden CHP yönetimi, yeni Anayasa olduğunda da hukuk devleti yaklaşımı bizzat iktidar sahibi Erdoğan tarafından sergilenmediği sürece hiçbir soruna çözüm bulunamayacağı görüşünü paylaşıyor. Haber Merkezi

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