Demokratlar’dan Biden’a: İsrail’e yardımı kes

ABD’de 57 Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi, ABD Başkanı Joe Biden’dan Refah kentine yönelik geniş çaplı kara saldırısı planından vazgeçirmek için İsrail’e yardımları kesmesini istedi.

Demokrat Partililer, İsrail’in Refah’a yönelik kapsamlı kara saldırısı planına dair endişelerini Biden’a yazdıkları mektupla iletti. Mektupta, Refah’a saldırılmasının kesinlikle kabul edilemez olduğu vurgulanarak, “ İsrail’in Refah’a saldırması, bölgeyi ne İsrail’in ne de ABD’nin göze alabileceği daha geniş çaplı savaşın eşiğine getirerek yeni şiddet sarmalının başlaması riskini taşır” ifadesi kullanıldı. Demokratlar Biden’dan, Refah’a yönelik geniş çaplı bir saldırıyı önlemek için halihazırda onaylanan yardımlar da dahil olmak üzere, İsrail’e yönelik askeri yardımların derhal kesilmesi için mevcut yasa ve politikaları kullanmasını talep etti. AA

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