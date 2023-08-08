LBX’e yoğun ön talep

Premium otomobil üreticisi Lexus’un sıra dışı B SUV modeli LBX için online olarak ön talepler açıldı ve LBX kısa zamanda müşterilerden yoğun bir ön talep aldı.

LBX, 2024’ün ilk çeyreğinden itibaren Avrupa ile birlikte Türkiye’de de yollara çıkacak. Yeni LBX modeli, yeni nesil kendi kendini şarj eden 1.5 litrelik üç silindirli motoru içeren Lexus hibrit sistemiyle donatıldı.

Yüksek verimlilik ve eğlenceli bir sürüş sunan hibrit sistem, 136 DIN hp maksimum güç ve 185 Nm maksimum tork üretiyor.

Daha kompakt yeni E-CVT şanzımanla eşleştirilen LBX modelinde yer alan yeni iki kutuplu nikel-metal hidrit batarya, hızlanmalar sırasında daha fazla elektrik motoru gücünün elde edilmesini sağlarken tam elektrikli sürüş kapasitesini de artırıyor.