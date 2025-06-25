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25 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Europol: Terör örgütü PKK, terör finansmanı için Avrupa'da para toplamayı ve terörist devşirmeyi sürdürüyor

25 Haziran 2025, Çarşamba 16:24
Avrupa Birliği (AB) polis teşkilatı Europol'e göre terör örgütü PKK, Avrupa ülkelerinde yasa dışı yöntemlerle para toplamaya ve terörist devşirmeye devam ediyor.

Europol: Terör örgütü PKK, Avrupa'da uyuşturucu ve insan kaçakçılığı dahil suçlara bulaşarak finansman sağlıyor

 

Europol'ün "AB Terörizm Durumu ve Trendi 2025" raporuna göre, 2024 yılında AB'de toplam 58 terör saldırısı gerçekleşirken, özellikle aşırı sağcı gruplar nefret söylemini yaymak için yapay zekayı kullanmaya başladı.

Raporda, 2024'te 14 AB üyesi ülke tarafından toplam 58 terör saldırısı rapor edildiği, bu saldırıların 34'ünün gerçekleştirildiği, 5'inin başarısız olduğu ve 19'unun engellendiği kaydedildi.

Ayrıca raporda, 20 AB üyesi ülkede terörle ilgili suçlardan 449 kişi gözaltına alındığı, bunların çoğunluğunu 289 kişiyle radikal grupların oluşturduğu ifade edildi.

Raporda, etno-milliyetçi ve ayrılıkçı terör suçlarından 27 gözaltı gerçekleştirildiği ve bunların 15'inin PKK mensubu olduğu bildirilerek, yapılan soruşturmalar neticesinde toplam 16 AB üyesi ülkede terör suçlarından 427 mahkumiyet ve 59 beraat kararı verildiği belirtildi.

Terör örgütü PKK yılda 30 milyon avro topluyor

Raporda, PKK'nın AB genelindeki siyasi savunuculuk, para toplama ve propaganda yayma faaliyetleri önemli ölçüde varlığını sürdürdüğü, PKK'nın yasa dışı yöntemleri de kullanarak gizli şekilde para topladığı ve Avrupa genelinde toplanan paranın yıllık 30 milyon avroyu aştığı kaydedildi.

PKK'nın, Avrupa genelinde çeşitli paravan örgütler aracılığıyla faaliyet göstererek siyasi tanınma ve terör örgütü statüsünün kaldırılması için lobi yaptığı aktarılan raporda, Avrupa'daki Kürt gençlerin örgüte katılması için ikna faaliyetleri yapıldığı ve bu kişilerin Suriye'de terör örgütü YPG'yi desteklemek için Irak'taki askeri kamplara gönderilmeden önce Avrupa'da eğitildiği belirtildi.

Raporda, 1 Mart 2025'te, 1999'dan bu yana Türkiye'de hapiste tutulan Abdullah Öcalan'ın örgütüne bir kongre toplayarak dağılma ve silahsızlanma kararı alma çağrısı yaptığı hatırlatılarak, bu girişiminin, Orta Doğu'daki çatışma bölgelerinde aktif olan silahlı gruplar tarafından uygulanıp uygulanmayacağı konusunda endişelerin sürdüğü aktarıldı.

Yapay zeka kullanımında artış

Raporda, terör gruplarının propaganda oluşturmak ve nefret söylemini yaymak için yapay zekadan destek aldığı, özellikle sağcı grupların yapay zeka kullanımının benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığı vurgulandı.

Kripto paraların, terör finansmanı için kullanılmaya devam ettiği aktarılan raporda, dijital yolla aktarılan paraların terörün finansmanında önemli hale geldiği bildirildi.

Gençlerin radikalleşmesi artıyor

Raporda, terör gruplarının destek ve yeni üye arayışında savunmasız bireyleri, özellikle reşit olmayanları ve psikolojik kırılganlıklardan etkilenen kişileri hedef aldığı belirtildi.

AB genelinde terörist ve şiddetli aşırılıkçı faaliyetlere karışan reşit olmayan ve genç kişilerin sayısındaki artışta ruh sağlığı sorunları, sosyal izolasyon ve dijital bağımlılığın, bu gençlerin radikalleşmesinde etkili olduğu kaydedildi.

Raporda, Gazze'de yaşananların AB'deki tüm ideolojik gruplar üzerinde şiddet eğilimini artırdığı belirtilerek, Gazze'deki durumun İsrail'e karşı artan nefreti körükleyebileceği, antisemitizmi teşvik edebileceği ve Filistinli kayıpların intikamı için çağrıları kışkırtabileceği vurgulandı.

Europol tarafından her yıl yayınlanan "Avrupa Birliği Terörizm Durumu ve Trendi Raporu" AB'deki terör tehditlerini, saldırılarını ve eğilimlerini ele alırken, üye devletlerdeki terör suçlarına yönelik soruşturmalar ve cezalar hakkında bilgiler içeriyor.

 

AA

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