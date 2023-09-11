Yeni Corolla HB satışta

Toyota, Yeni Corolla Hatchback (HB) Hybrid modelini, 5. Jenerasyon Hybrid teknolojisiyle Türkiye’de satışa sundu.

Yenilenen dış tasarımı ve iç kabin detaylarıyla dikkat çeken Corolla HB Hybrid, yeni jant ve far tasarımları, yeni renk ve döşeme seçenekleriyle şimdi daha şık ve tarz olarak dikkat çekiyor. Corolla HB, 140 HP güce sahip 1.8 litrelik tam hibrit motoruyla tüm beklentileri karşılıyor. Önceki nesil tam hibrit sistemine göre daha yüksek performans sunmasına karşın 101 g/km ile daha düşük emisyonlara sahip olan Corolla Hatchback, 0-100 km/s hızlanmasını 9.1 saniyede gerçekleştiriyor. Corolla HB Hybrid, WLTP ölçümlerine göre 4.5 lt’ye kadar/100 kilometrelik düşük ortalama tüketimiyle de öne çıkıyor.

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