ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Hyundai i30 yeniden Türkiye'de

23 Ağustos 2025, Cumartesi 12:32
Hyundai Motor Türkiye, C segmenti hatchback modeli i30'u, iki farklı donanım seçeneğiyle eylül ayında yeniden satışa sunacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai Motor Türkiye, i30'u yenilenen tasarımı ve fonksiyonel özellikleriyle Türkiye pazarında yeniden yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

Prime ve Comfort donanım seçenekleriyle gelecek ay Türkiye'de satışa sunulacak i30, 1,5 litrelik turbo MHEV benzinli motoru ve 7 ileri Çift Kavramalı Şanzıman (DCT) ile müşterilerle buluşacak. 140 beygir güç ve 253 Nm tork üreten bu kombinasyon, i30'a verimlilik ve güçlü bir sürüş karakteri kazandıracak.

Hyundai'nin küresel tasarım anlayışını yansıtan model, markanın kalite ve güvenlik standartlarını daha ileri bir seviyeye taşımayı amaçlıyor. Güçlü tasarımı, modern teknolojileri ve kullanıcı odaklı donanımlarıyla öne çıkan i30, Hyundai Motor Türkiye açısından önemli bir geri dönüşü simgeliyor.

'Seninle yola çıkmak için hazır.' mottosuyla satışa sunulacak modelin detayları ise ilerleyen günlerde paylaşılacak.

AA

