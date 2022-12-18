Yeni e-208’e 400 km menzil

Peugeot e-208, 2023 yılında e-308’in yeni güç-aktarma sistemleriyle yollara çıkacak. Böylece 38 km’ye kadar yüzde 10,5 daha fazla menzil sunulurken WLTP döngüsünde 400 km’ye kadar elektrikli sürüş menzili sağlanması hedefleniyor.

Peugeot e-208, 208’in tamamen elektrikli versiyonu. 156 HP ile ek 20 HP güç ve ilk hareket anından itibaren 260 Nm tork üreten yeni motor. Böylece titreşim, gürültü, vites değiştirme, koku ve CO2 emisyonu olmadan daha da fazla sürüş keyfi sunuyor.

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