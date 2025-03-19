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19 MART 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Geçen yıl 348,1 milyar kilometre yol katettik

19 Mart 2025, Çarşamba 13:37
Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarınca 2023'te katedilen yol, 348 milyar 115 milyon kilometre oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin taşıt-kilometre istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından 2023'te 348 milyar 115 milyon kilometre yol katedildi. Toplam taşıt-kilometrenin yüzde 57,4'ü otomobiller, yüzde 20'si kamyonetler, yüzde 6'şarı çekiciler ile motosikletler, yüzde 4,4'ü kamyonlar, yüzde 3,6'sı minibüsler, yüzde 2,1'i otobüsler ve yüzde 0,5'i özel amaçlı taşıtlar tarafından yapıldı.

Trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları sayısı 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 8,9, toplam taşıt-kilometre yüzde 4,9 arttı. Taşıt sayısı, motosikletlerde yüzde 22,6, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 9,5, çekicilerde yüzde 8,8, otomobillerde yüzde 6,7, kamyonetlerde yüzde 4,9, minibüslerde yüzde 3,1, kamyonlarda yüzde 2,4 ve otobüslerde yüzde 1,1 artış gösterdi.

Taşıt-kilometre ise motosikletlerde yüzde 22,2, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 10,6, çekicilerde yüzde 6,5, otomobillerde yüzde 4,2, otobüslerde yüzde 4,1, kamyonetlerde yüzde 3,6, minibüslerde yüzde 1,5 ve kamyonlarda yüzde 0,9 arttı.

Söz konusu dönemde çekicilerin 68 bin 785, otobüslerin 35 bin 808, minibüslerin 25 bin 268, kamyonların 23 bin 704, özel amaçlı taşıtların 19 bin 142, kamyonetlerin 15 bin 928, otomobillerin 13 bin 564 ve motosikletlerin 4 bin 554 kilometre yaptığı hesaplandı.

Otomobiller tarafından 2023'te katedilen mesafe taşıtların yakıt türlerine göre incelendiğinde, toplam taşıt-kilometresinin yüzde 42'si dizel, yüzde 30,8'i LPG'li, yüzde 25,1'i benzinli, yüzde 1,8'i hibrit ve yüzde 0,3'ü elektrikli otomobiller tarafından yapıldı.

En fazla yol, yüzde 24,6 ile taşıt filosunun yüzde 19,8'ini oluşturan 5-9 yaş grubu tarafından alındı. Bunu, yüzde 19,5 ile 10-14 yaş, yüzde 14 ile 2-4 yaş, yüzde 13,6 ile 15-19 yaş, yüzde 12,1 ile 25 yaş ve üzeri, yüzde 10,5 ile 0-1 yaş, yüzde 5,7 ile 20-24 yaş grubu taşıtlar takip etti.

Bu oran, otomobillerde 5-9 yaş için yüzde 25,7, 10-14 yaş için yüzde 18,3, 2-4 yaş için yüzde 14,7, 25 yaş ve üzeri için yüzde 14,5, 14-19 yaş için yüzde 11,1, 0-1 yaş için yüzde 9,3 ve 20-24 yaş için de yüzde 6,4 olarak kayıtlara geçti.

AA

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