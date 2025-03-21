Tesla, 46 bin Cybertruck'ı geri çağırdı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, dış panelindeki bir sorun nedeniyle 46 bin 96 Cybertruck aracını geri çağırdığı bildirildi.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, söz konusu kararın 2024-2025 model Cybertruck araçları kapsadığı belirtildi. Açıklamada, 46 bin 96 aracın paslanmaz çelikten yapılmış bir dış kaplama panelinin ayrılıp araçtan kopma riski olduğu kaydedildi. İdare'nin açıklamasında, kopan panelin yolda tehlike oluşturabileceği ve kaza riskini artırabileceği ifade edildi. AA

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