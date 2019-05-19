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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 MAYIS 2019 PAZAR - YIL: 50

Eyylence

19 Mayıs 2019, Pazar 00:26
Değerli kardeşlerim,

Muhalefet bir türkü tutturmuş söylüyor: “Tarımı bitirdiniz, çiftçiyi öldürdünüz” diye… Millete bakıyorum, yavaştan inanmaya da başlamış görünüyor. Şimdi soruyorum, yahu, markete gittiğinizde bulamadığınız ürün var mı? Hepinizin karnı doyuyor mu? Her türlü ihtiyacınız karşılanıyor mu? Tamam, biraz fiyatlar artmış olabilir, ama her şey her yerde var. Halkımızın refahı o kadar arttı ki, dünyanın her yerinden ürün gönderiyorlar bize. Para var ki, alıyoruz...

Çiftçilerimize verdiğimiz desteğin haddi hesabı yok. Katrilyonlarca lira ödeme yapmışız. Verdiğimiz paraları sıfırlarını atmadan söylüyoruz ki, kafanız karışmasın. Geçen gün bizim arkadaşlar Twitter’da bir kampanya yapmışlar, dünyada en çok konuşulan konular listesinde de en üst sıraya çıkardıkları cümleye bakın: “Ali Yıldırım Kazanacak” Yani üç tane sıfırını atınca bizim Binali olmuş Ali... O çalışma böylece heder oldu mu? Oldu. Demek ki size eski rakamları söylemek lâzım. Neyse, ne diyorduk, tarımdaki gelişmelerden bahsediyorduk. Geçen bir hanım kardeşimiz geldi, 5 düve ile işe başlamış, şimdi 10 düvesi var. Bizde bu bereket olduktan sonra yedi düvel gelse bizi alt edemez, evelallah…

Şunun şurasında, Eylül ayında Tarım Şûrâsı’nı topluyoruz. Önümüzde bir seçim olduğu için orada vereceğimiz müjdeyi erkene aldık: Yerli, millî ve pilli traktörümüzün prototipini hazırladık. Yakında göklerde olacak inşaallah!

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