Editör'den...

Merhaba Pazar olanın kıymetdar okurları! Öncelikle depremi yaşayan bütün vatandaşlara geçmiş olsun derken vefat edenlere rahmet ailelerine de sabır diliyorum. Malûmunuz geçtiğimiz Cuma akşam saatlerinde Elazığ’da 6.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Malatya da bu depremden etkilenirken son gelen bilgilere göre 22 vatandaş vefat ederken binden fazla vatandaş da yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları da halen devam etmekte. Tabiî bütün bu hadiseler yaşanırken birçok yetkili açıklama yaptı. Bu açıklamaların içinde sanıyorum ki en dikkat çekeni Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in “Her şeyi devletten beklemek doğru olmaz” şeklinde yaptığı müthiş söylemiydi. Devamında da vatandaşın da üzerine yapması gereken şeyler olduğu söylemiş sayın bakan...

Dostlar sizden rica ediyorum her şeyi devletten beklemeyin! Gördüğünüz gibi devlet de kendisinden bir şey beklemiyor. Lütfen siz de beklentiye girip hayal kırıklığına uğramayın. Hem vatandaş olarak vazifenizi yapın lütfen çok rica ediyorum. Elinizdeki kaynakları kullanarak ciddî yatırımlar yapıp depreme dayanıklı binalar, afet anında kullanılabilecek sığınak ve toplanma alanları, deprem coğrafyasında yaşadığınızın farkına vararak da güzel bir bilinç inşa edin kendinize. Lütfen devletten beklemeyin! Zaten biz demokratik bir ülke değil miyiz. Sandığa falan gidiyoruz. Bazen 1 seçimde 2 kere sandığa gidiyoruz ki bu duble demokrasi demektir. Demokrasi de halkın kendi kendini yönetmesi gibi bir şey. Bu da halkın hükümet gibi olduğunu yani halkın her şeyi devletten beklemeyip icraat yapması gerektiğini gösteriyor. Ben halkın icraatlerini beğeniyorum bir sonraki seçimi kesin alır bu arada.

Şekerli insanlar ve demokrasi

Her şeyi devletten beklemeyin dedik ya bakanımızla beraber şimdi demokrasi falan diyoruz, ama onu da devletten beklemeyin. The Economist’in 2019 yılı demokrasi ligi fikstüründe 167 ülke arasında 110. sırada yer almışız. Fikstür dediğime de bakmayın “ama bizim UEFA kupamız var” deyip içinden sıyrılabileceğimiz bir durum değil bu. Ya da “biz de size 6 atmıştık” da diyemeyiz. 6 atmışız, ama hepsi kendi kalemize... O yüzden her şeyi devletten beklememeye devam. Çünkü bu verilerle devletten demokrasi beklersek bırakın halkın kendi kendini yönetmesini; halk Candy Crush’ını bile kendi yönetemez olacak. “Sene 2020 hâlâ Candy Crush mı oynayan var” demeyin gerçekten var. Hatta geçtiğimiz günlerde birkaç tanesini tabiî ortamında gözlemleme fırsatım oldu gerçekten çok şekerli insanlar.

Eğitim zart!

Ne demiştik? Heh devlet! Beklemeyin dostlar madem kendileri de öyle diyor... Bir konu daha var ki o da eğitim. Bu konuyu beklemek zaten bizim uzun zaman önce bıraktığımız bir şey, ama hadi konuşalım yine. Cumhurbaşkanı’nın üniversite sayısının emsalsiz artışıyla övündüğü, ama Millî Eğitim Bakanı’nın “herkes üniversite okumak zorunda değil” dediği ve her şeyin ucunun aslında üniversite diplomasına bağlandığı, ama okul okumanın da işsizliğe çare olup yeterli birikimi temin etmediği bir yerde eğitimi de devletten beklemeyin! 6 senedir üniversite 1. sınıfta olan birisi olarak Bakan Selçuk’a bütün kalbimle katılmak istiyorum, ama Türkiye gerçeklerini de göz önünde bulundurmak lâzım. Bu konudaki en büyük gerçek de sanırım “eğitim şart”dan “eğitim zart”a gelmiş olmamız. O yüzden eğitimi de devletten beklemeyin yani ne diyeyim...

Nasıl bütün beklentilerinizden bir parça da olsa arınabildiniz mi? Cevabınız evet ise ne mutlu size, çünkü ben de bir paragraf daha beklemeyin. Benden bu haftalık bu kadar. Son olarak şunu demek istiyorum ki demokrasinin ne olduğunu bilen, kendisini eğitmiş, hak ve hukukunu bilen bir toplumun devletten bir şey beklemesine gerek kalmaz. O yüzden her şeyi devletten beklemeyin!