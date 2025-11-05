Kötü yönetimin bedelini neden millet ödesin?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Alper Akdoğan, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek vergi, harç ve ceza artışlarını sert ifadelerle eleştirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akdoğan, hükümetin ekonomik tercihlerini eleştirerek, “Üretmeyen, planlamayan, tasarrufu devletin değil vatandaşın üzerinden sağlayan bu ekonomi yönetimi; dar gelirli aileleri, emekliyi, gençleri ve çalışan kesimi daha da zorlayacaktır” ifadelerini kullandı. Akdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Sorumuz basit: Kötü yönetimin bedelini neden millet ödüyor? Devletin kaynaklarını verimsizce tüketen, gösterişi ve konforu kendisine hak, fedakârlığı ise millete ödev gören anlayış değişmeden; yapılan her artış adaletsizliğin yeniden üretilmesinden başka bir şey değildir.” Ankara - Anka

