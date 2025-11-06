Başsavcılıktan Özgür Özel’e “hakaret” soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel’in Ümraniye’de yaptığı konuşmada kullandığı “Bundan sonra etrafındakine, talimat verdiğine, itine köpeğine sahip çık!” ifadesi sebebiyle soruşturma başlattı.

Başsavcılığın açıklamasında, soruşturmayla ilgili şu ifadelere yer verildi: “Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür ÖZEL hakkında bugün ilimiz Ümraniye ilçesinde düzenlenen partisinin mitinginde yapmış olduğu konuşmasının bir bölümünde “İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik soruşturmaları yürüten yargı mensuplarımızı hedef alarak Sayın Cumhurbaşkanımıza hitapla “Bundan sonra, etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık” şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanına Hakaret ve Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştır.” Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 183

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.