ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Başsavcılıktan Özgür Özel’e “hakaret” soruşturması

06 Kasım 2025, Perşembe 17:00
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel’in Ümraniye’de yaptığı konuşmada kullandığı “Bundan sonra etrafındakine, talimat verdiğine, itine köpeğine sahip çık!” ifadesi sebebiyle soruşturma başlattı.

Başsavcılığın açıklamasında, soruşturmayla ilgili şu ifadelere yer verildi: “Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür ÖZEL hakkında bugün ilimiz Ümraniye ilçesinde düzenlenen partisinin mitinginde yapmış olduğu konuşmasının bir bölümünde “İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik soruşturmaları yürüten yargı mensuplarımızı hedef alarak Sayın Cumhurbaşkanımıza hitapla “Bundan sonra, etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık” şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanına Hakaret ve Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştır.”

