"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 KASIM 2025 PAZAR - YIL: 56

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Hayat pahalılığı var

09 Kasım 2025, Pazar
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada ekonomi programının etkileri ve hayat pahalılığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şimşek, hayat pahalılığının varlığını kabul ederken, uygulanan ekonomi programının da yan etkileri olduğunu belirtti.

Şimşek, “Hayat pahalılığı gerçekten var, olmaması da sürpriz olur. Bütün dünyada sıkıntılar var ama bizde tabii ki programın da yan etkileri var, şimdi ‘yok’ dersek yanlış olur.” dedi. Kamuoyunda bir süredir beklenen vergi affı ve yapılandırma beklentilerine ise Bakan Şimşek’ten kesin bir ret geldi. Şimşek, genel affın vergiye uyumu bozduğunu vurgulayarak bu yönde bir düzenlemenin gündemlerinde olmadığını ifade etti.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 206
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu ne işgüzarlık?

    Türkiye, demokratik standartlarda çok geride

    İş dünyası alarm veriyor: Böyle ekonomik kriz görülmedi

    Gazze'deki tarım altyapısının yüzde 89'u hasar gördü

    Yakışıksız benzetmeye Diyanet cevap vermeli

    Ahmet Hakan da isyan etti - AYM kararları uygulanmalı

    Meclise yeni fezlekeler sevk edildi

    “Maaşımız yetmiyor”

    300 bin iş yeri kapanabilir

    'Slogan atmıyoruz gerçekten açız'

    Gannuşi, açlık grevinde

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Hayat pahalılığı var

    Ara tatilde ne yapalım?

    Britanya Müslüman Vakfı: İngiltere'de son 3 ayda 25 cami saldırıya uğradı

    Netanyahu hakkında yakalama emri

    Gebze'de bir bina daha boşaltıldı

    ABD'de hükümet 39 gündür kapalı: 1700'den fazla uçuş iptal edildi

    Beşiktaş, Antalya'dan 3 puanla döndü

    ABD'de 104 Kongre üyesinden İsrail'e çağrı: Batı Şeria'daki yıkım emrini derhal geri çek!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Gazze'deki tarım altyapısının yüzde 89'u hasar gördü
    Genel

    İş dünyası alarm veriyor: Böyle ekonomik kriz görülmedi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Hayat pahalılığı var
    Genel

    300 bin iş yeri kapanabilir
    Genel

    Diyarbakır’da panel heyecanı
    Genel

    Türkiye, demokratik standartlarda çok geride
    Genel

    Bu ne işgüzarlık?
    Genel

    Yakışıksız benzetmeye Diyanet cevap vermeli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.