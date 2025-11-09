Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Hayat pahalılığı var

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada ekonomi programının etkileri ve hayat pahalılığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şimşek, hayat pahalılığının varlığını kabul ederken, uygulanan ekonomi programının da yan etkileri olduğunu belirtti. Şimşek, “Hayat pahalılığı gerçekten var, olmaması da sürpriz olur. Bütün dünyada sıkıntılar var ama bizde tabii ki programın da yan etkileri var, şimdi ‘yok’ dersek yanlış olur.” dedi. Kamuoyunda bir süredir beklenen vergi affı ve yapılandırma beklentilerine ise Bakan Şimşek’ten kesin bir ret geldi. Şimşek, genel affın vergiye uyumu bozduğunu vurgulayarak bu yönde bir düzenlemenin gündemlerinde olmadığını ifade etti. Haber Merkezi

