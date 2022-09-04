"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EYLÜL 2022 PAZAR - YIL: 53

Karanlıktan aydınlığa çıkmak

Ramazan Çalışan
04 Eylül 2022, Pazar
Her günün biri gece diğeri gündüz iki zaman dilimi var.

Bizler de başımıza maddi bir sıkıntı, manevi bir hastalık geldiğinde ‘içimiz karardı’ deriz. Bunlardan kurtulunca da çok şükür ‘aydınlığa çıktık’ deriz. Karanlığa sitem etmenin bize bir faydası yok. Onun için, bayrak şairi olarakta bilinen A. Nihat Asya “Işığı önüne al, yürü.../ Gölgen arkandan ister gelsin, ister gelmesin!...” der.

Cenab-ı Allah buyuruyor ki, De ki: “Ne dersiniz? Allah, üzerinize geceyi kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah’tan başka hangi ilah size bir aydınlık getirir? Hâlâ duymayacak mısınız?” 1 diye, biz kullarına soruyor ve yine karanlıktan aydınlığına nasıl geçileceğini  bize şu ayetlerle bildiriyor:  “Andolsun, Mûsâ’yı da, “Kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah’ın (geçmiş milletleri cezalandırdığı) günlerini hatırlat” diye âyetlerimizle gönderdik.2

Her kavme, o kavmi karanlıktan aydınlığa çıkaracak bir peygamber gönderen Allah (cc), ahir zaman ümmetine Hz. Muhammed’i gönderdi. Bediüzzaman Hazretleri, “Medine-i Münevverede bulunan o zamanın münafıkları, o parlak güneşe karşı yarasa kuşu gibi gözlerini yumup, o cazibe-i azîmeye karşı şeytanî bir kuvve-i dâfiaya kapılıp dalâlette kalmışlar.” der.3

Yine başka bir ayet-i kerimede ise, “Bu Kur’an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye lâyık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah’ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. 4

Hiç şüphesiz ki, hayatın, zamanın, mekanın hangi kesit ve noktasında, hanği durum, hal ve keyfiyetinde bulunursak bulunalım, o an ve halin Kur’an da bir tesbit ve hükmü vardır.

Bu sebeblerden dolayıdır ki, Bediüzzaman Said Nursi kendi hayat tarzını şöyle özetlemiştir: “Kur’ân-ı Hakîm mürşidimizdir, üstadımızdır, imamımızdır, her bir âdabda rehberimizdir. “ 5

Yetmişli yılların ortasında bazı ekipler, karanlıktan aydınlığa çıktığını sanan binlerce gencin imanını, komünizm karanlık dehlizinde boğdular. Üstad Bediüzzanan, bu tehlikenin karşındaki mücadelesini şu sözlerle ifade ediyordu:

“Birtek gayem vardır: O da, mezara yaklaştığım bu zamanda, İslâm memleketi olan bu vatanda bolşevik baykuşlarının seslerini işitiyoruz. Bu ses, âlem-i İslâmın iman esaslarını zedeliyor. Halkı, bilhassa gençleri imansız yaparak kendisine bağlıyor. Ben bütün mevcudiyetimle bunlarla mücâdele ederek gençleri ve Müslümanları imana dâvet ediyorum. Bu imansız kitleye karşı mücadele ediyorum. Bu mücahedemle inşaallah Allah huzuruna girmek istiyorum. Bütün faaliyetim budur.”6

Dipnotlar:

1- Kasas sûresi, 71. Ayet

2- ibrahim süresi 5. Ayet

3- Lem’alar 13 lem’a

4- İbrahim süresi 2.Ayet

5- Mektubat

6- Şualar, 24 şua

Okunma Sayısı: 127
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Esnafın umudu öğrenciler

    Bu, öğretmenlik mesleğini bitirme kanunudur

    6’lı Masa’nın aklı net

    Benzin ve motorine önce indirim sonra zam

    KHK’lıları hakimler değil, AKP iktidarı ihraç etti

    Pakistan’da son 24 saatte 57 kişi daha öldü

    Fransa'da 2003'ten bu yana en ölümlü yaz kayıtlara geçti

    Gazprom: Kuzey Akım boru hattı belirsiz bir süre kapalı kalacak

    Nijerya'da milyonlarca çocuk okula gidemiyor

    Millet İttifakı 4 puan öne geçti

    İktidar vatandaşı korkutuyor

    Moldova: Rusya'nın 'kışkırtmalarına' teslim olmayacağız

    Haftalık Kovid-19 verileri açıklandı

    Datça açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem

    Görme engelli din görevlisi, hafızlık eğitimi veriyor

    Demokraside sınıf düştük

    AİHM'i hedef aldılar

    Eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz

    Yargıyı alaşağı ettiler

    Yargıda bağımsızlık rafa kaldırıldı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Uhud’dan bir istişare dersi
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Tuz koktu
    Ahmet BATTAL

    AYM’den bir yanlış bir doğru
    Feyzullah ERGÜN

    Kahvaltıyı mutlaka yap, akşam yemeğini erken ye...
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Mehmet KARA

    İşsizlik yok (mu) dediniz?!
    Faruk ÇAKIR

    Boş teselli değil mi?
    Adnan NACİR

    Kombi’ne zam

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.