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6 HAZİRAN 2025 CUMA - YIL: 56

Gerçek bayramın o gün

Mehmet KOVANCI
06 Haziran 2025, Cuma
ŞİİR

Haramlardan kaçarsan,

Helâllere koşarsan,

Allah için yaşarsan,

Gerçek bayramın o gün.

 

Haram helâl seçersen,

Hakka tâbiyim dersen,

Ömrü böyle geçirsen,

Gerçek bayramın o gün.

 

Can boğaza gelince,

Şehadet getirince,

İman ile ölünce,

Gerçek bayramın o gün.

 

Münker-Nekir gelince,

Cevapları verince,

Saadete erince,

Gerçek bayramın o gün.

 

Mahşerde dirilince,

Sorgu sual bitince,

Cennetliksin denince,

Gerçek bayramın o gün.

 

Şefaate uğrarsan,

Affa nail olursan,

Ateşten kurtulursan,

Gerçek bayramın o gün.

 

Sırattan geçebilsen,

Büyük sürurdur bilsen,

Cennete girebilsen,

Gerçek bayramdır o gün.

 

Rabbini görebilsen,

Hazzını alabilsen,

Bunu yaşayabilsen,

Gerçek bayramın o gün.

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