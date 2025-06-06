ŞİİR

Haramlardan kaçarsan, Helâllere koşarsan, Allah için yaşarsan, Gerçek bayramın o gün. Haram helâl seçersen, Hakka tâbiyim dersen, Ömrü böyle geçirsen, Gerçek bayramın o gün. Can boğaza gelince, Şehadet getirince, İman ile ölünce, Gerçek bayramın o gün. Münker-Nekir gelince, Cevapları verince, Saadete erince, Gerçek bayramın o gün. Mahşerde dirilince, Sorgu sual bitince, Cennetliksin denince, Gerçek bayramın o gün. Şefaate uğrarsan, Affa nail olursan, Ateşten kurtulursan, Gerçek bayramın o gün. Sırattan geçebilsen, Büyük sürurdur bilsen, Cennete girebilsen, Gerçek bayramdır o gün. Rabbini görebilsen, Hazzını alabilsen, Bunu yaşayabilsen, Gerçek bayramın o gün.

Okunma Sayısı: 173

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.