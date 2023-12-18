"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 ARALIK 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Cüz’î ve küllî irade

Ramazan Çalışan
18 Aralık 2023, Pazartesi
Cüz’î irade: Serbest ve hür hareket edebilme yeteneği. İnsanın elindeki seçim gücü. İnsanın ruhunda irade sıfatı vardır. İhtiyar ise, iradenin işidir. Nasıl ki, elimizle tutar, gözümüzle görür ve kalbimizle seversek, irademizle de hayrı veya şerri, güzeli veya çirkini ihtiyar ederiz.

İrademizin cüz’î olması ise: Bir anda ancak bir şey dileyebilen, iki şeye birlikte taallûk edemeyen insan iradesidir. Yani insan bir anda iki ayrı şeyi irade edemediği için, bu ihtiyârî işler de sıra ile oluyor. Önce bir yöne bakıyoruz, sonra başka bir yöne. İki yöne birlikte bakamıyoruz.

Cenab-ı Allah kendi küllî iradesini bilelim diye bize cüz’î irade vermiş. Doğuştan kör olan birine görmeyi soruyorlar. Diyor ki, siz falan kişi geliyor diyorsunuz ya, ben hayret ediyorum ki nereden biliyorlar. Ben ise ne zaman ki yanımıza gelip selam veriyor, o zaman geldiğini anlıyorum. Aynen bu misalde olduğu gibi, doğuştan kör olan bu adam görmenin ne olduğunu bilmediği gibi, bize de cüz’î irade verilmese idi, Allah’ın küllî iradasini bilemezdik. Bu irade örneği, Cenab-ı Allah’ın ilim ve kudret gibi diğer bütün sıfatları için de uygulanabilir.

Yine cüz’î irade ile ilgili diğer bir konu ise, insanlar bu dünyaya imtihan için gönderildiğinden dolayı, onlara bir irade verilmiş ki bununla hayrı ve şerri tercih edebilsinler. İnsanların bir kısmı bir şeyden dolayı Cennete, bir kısmı da Cehenneme gidiyor. İşte o bir şey ise cüz’î iradedir. Yani, iradesini Allah’ın emir ve yasakları karşısında doğru kullananlar, ebedi saadetle müjdelendiği gibi, iradesini yanlış kullananlar ise, ebedi şekavete müstehak olurlar.

Küllî irade: Sonsuz işleri birlikte dileyebilen İlâhî iradedir. Yani insan cüz’î iradesi ile bir anda iki ayrı şeyi irade edemezken, Cenab-ı Allah’ın (cc) iradesi küllî olduğu için, bütün işleri aynı anda yapabilir. Gözümüzü, kulağımızı ve kalbimizi aynı anda çalıştırdığı gibi, zerrelerle yıldızları aynı anda çevirip hadsiz işleri aynı anda yapması gibi, bu muhteşem âlemdeki diğer sonsuz faaliyetler, Cenab-ı Allah’ın küllî iradesi ile birlikte görülüyor.

“Ve keza, kâinat bütün eczâsıyla beraber gayr-ı mütenahî eşkâl ve vaziyetlere kabiliyeti, ihtimali, imkânı varken bu şekl-i hâzıra girmesi, elbette bir Hâlık-ı Vâcibü’l-Vücudun ihtiyar, irade ve tercihiyle olmuştur.”1

Bir insan diğer bütün insanlardan ayrı yaratılmış, onlara benzemiyor. Burada nihayetsiz imkânât yolları var. Evet, her şey nihayet imkânat yolları ile meydana gelir. Örnek olarak kendi elimize bakalım. Bu el ancak bu şekilde olmakla netice veriyor. Bu el sonsuz şekilde olabilirdi. Bu şekli alması sonsuzda bir ihtimaldir. Bilindiği gibi matematikte bir bölü sonsuz sıfırdır. Yâni sonsuzda bir ihtimalle hiçbir şey olmaz. Ama olmuş. Öyleyse, ihtimalle yahut tesadüfle değil, Allah’ın küllî iradesi ile olduğu açıkça görünüyor.

Dipnotlar:

1-) Mesnevî-i Nuriye, Katre

Okunma Sayısı: 160
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Savaş suçluları tutuklansın

    Yalova - Çınarcık'taki deprem İstanbul'da ve çevre illerde de hissedildi

    Karar yazarı Taşgetiren’den Erdoğan’a sorulamayan sorular

    İktidar herkesi fakirlikte eşitledi

    Beyaz bayraklı İsrailli esirleri de katletti

    Mescid-i Aksa İmam Hatibi ifadeye çağrıldı

    Filistinliler, dönme umuduyla mülklerinin anahtar ve tapularını saklıyor

    Yair Lapid: Netanyahu başbakanlığa devam edemez

    Demokratik dayanışma için teşekkür

    Diyarbakır’da İYİ Parti’den toplu istifa

    Tahran’daki hava kirliliği ''kırmızı'' seviyeye yükseldi

    'Akdeniz'de bu yıl 2250'den fazla insan öldü'

    İsrail, yine mülteci kamplarına saldırdı: 47 Filistinli daha katledildi

    4 işçi geçim şartlarını anlattı

    İngiliz milletvekili, İsrail'i UCM'ye şikayet etti: ''Ben suç ortağı olmayacağım"

    Mevzuat hükümlerine uyulmamış!

    Boş kağıda atılan imza ile kiracının tahliyesine Yargıtay'dan onay

    İsrail katletti, tazminatı Türkiye ödüyor

    AB’de ezici çoğunluk Gazze’de ateşkesten yana

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Karar yazarı Taşgetiren’den Erdoğan’a sorulamayan sorular
    Genel

    Yalova - Çınarcık'taki deprem İstanbul'da ve çevre illerde de hissedildi
    Ahmet BATTAL

    Bu kafayla zor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şân-şöhret-servet bumerangı
    Yeni Asya'dan Size

    Risale-i Nur ve Yeni Asya
    Süleyman KÖSMENE

    İffet ve giyim kuşam
    Ali FERŞADOĞLU

    Kula değil, yalnız Allah’a tevekkül et!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Orhan Ali YILMAZ

    “Ekilemeyen” topraklar…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.