Elif: Bir varlık izi

Caner Kutlu, Prof. Dr. Mahmut Kaplan & XYZ Din - Bilim - Sanat #29

XYZ Din - Bilim - Sanat'ın yeni bölümünde misafirimiz Prof. Dr. Mahmut Kaplan. Bu haftanın ikinci videosunda Prof. Dr. Mahmut Kaplan ile "Elif ve harfler" üzerine konuştuk. Programın başında harflere, onların ortak ve kendine has özelliklerine değinirken; birinci harf olan elifin manaları üzerinde durduk. Elif nedir? Sırları nelerdir? Elifin Efendimiz (asm) ve Allah ile olan bağı nasıldır? gibi sorulara cevap ararken edebiyat sanatında latif bir tefekkürî yolculuğu beğenilerinize sunuyoruz.

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