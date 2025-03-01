Risale-i Nur tefsirli ayet meali - Bismillahirrahmanirrahim

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.1

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“Bismillâh her hayrın başıdır.” 2

“...Ey insan! Bil ki o rahmetin arşına yetişmek için bir Mi’rac var. O Mi’rac, Bismillâhirrahmanirrahim’dir. Ve bu Mi’rac ne kadar ehemmiyetli olduğunu anlamak istersen, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın yüz on dört surelerinin başlarına ve hem bütün mübarek kitapların ibtida’larına ve umum mübarek işlerin mebdelerine bak. Ve besmelenin azamet-i kadrine en kat’î bir hüccet şudur ki, İmam-ı Şafiî (ra) gibi çok büyük müçtehidler demişler: ‘Besmele tek bir ayet olduğu hâlde, Kur’ân’da yüz on dört defa nazil olmuştur.’” 3

Dipnotlar:

1. Fatiha Suresi 1.; 2. Sözler, 1. Söz

3. Sözler, 14. Lem'a'nın 2. Makamı