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9 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Erol Afat’a rahmet

09 Mart 2022, Çarşamba
Hayat mücadelesi insanları çeşitli arayışların içine çekiyor.

İşte Erol Afat Ağabey, endüstri meslek lisesini bitirdikten sonra Karabük’te bir vesile ile Sungur Ağabeyin teyzesinin ona, “Sen Ankara’da Sungur’u gör.” der. Erol Ağabey Hacı Bayram mevkiinde bir dükkânda Sungur Ağabeyi sorar. Sungur Ağabey de tevafuken orada imiş ve o akşamki dersten sonra Erol Ağabey İskendurun Demir Çelik Tesisleri’nde tekniker olarak işe başlamış.

Böylece, doğup büyüdüğü Çorum’dan mecburî olarak ayrılıp, yıllarca orada hayatını devam ettirdi. Bu yılları içinde Nurlar ile müşerref olması, ona yeni bir istikamet vermişti…

Yıllar yılları kovaladı... İlk oğlunun ismini ‘Abdurrahman’ olarak koydu..

Üstadımızın fedakâr ve zeki yeğeni gibi olsun istedi... Diğer oğlunun ismini de ‘Tarık’ olarak koydu ki; Tarık bin Ziyad’a benzesin. Küçük oğlunun ismini ‘Fatih’ olarak koydu ki, gönülleri feth etsin.

Bir oğlunun ismini ‘Muhammed’ olarak koydu ki, onun ahlâkı ile ahlâklansın... Kızlarının isimlerini, ‘Betül’ ve ‘Ayşegül’ olarak koymuştu. Emekli olduktan sonra Çorum’a yerleşti...

Gazeteye ve hizmetlere bağlılığı ve devamlılığı bir harika idi. O fıtrî fedakârlığını Nur hizmetlerinde devam ettirirken, hastalığının acıları, onun gayretinden bir şey eksiltmiyordu. Bir hafta öncesinde kayınvalidesini ebedî âleme uğurlamıştık.

Mevcut hastalığına ek olarak koronaya yakalanan Erol Ağabey ebedî âleme yolcu oldu.

Daimî mekânımız olan kabir hayatına bir başlangıç yaptı Erol Ağabey…

Nasıl yaşarsak öyle vefat ediyoruz, nasıl vefat edersek öyle diriliyoruz, nasıl diriliyorsak, öyle haşrolacağız…

Erol Ağabey, hizmetin genel işleyişine aykırı tavırlara ve davranışlara karşı; celalî tavır içinde hareket ederdi… Dersleri dikkatle dinler, okunan bahislerden kendine notlar alırdı.

Her fanide olduğu gibi sebepler bir bahane.. Ölüm, nefesin bitmesi ile ebedî âlemin başlangıcını hazırlıyordu... Mekânın Cennet olsun aziz ağabeyim.

Geride bıraktığın hizmet hatıraları hep taze olarak kalacaktır.

Ama bu kudsî hizmet kervanı kıyamete kadar devam edecektir inşallah.

Kabrin Nurlar ile dolsun. Sevenlerine, yenge hanıma, evlâtlarına, akrabalarına başsağlığı diliyorum.

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