Bir Enver Tezer vardı…

Bundan elli yıl öncesinde, Nurları tanıdığımızda, hangi şehirde hangi Nur talebeleri varsa onları ismen ve sima olarak bilirdik.

Aradan geçen yıllarda, bir ilde dahi yeni Nur talebelerini bile zor tanır hale geldik.

Bundan elli–altmış yıl sonra ülkemizde Nurları okuyan, tanıyan, istifade edecek olan Nur talebelerinin adedini bilmek zordur. İşte onlardan biri de Enver Tezer ağabeyimiz idi.

Yılmayan ve usanmayan hizmetlerde devamlılığı mükemmel olan bir insandı. Kendisi ile elli yılı aşkın zamandır tanışır ve muhabbet ederdik.

1990 yılında bir gezi ekibinde olan merhum Ahmet ve İbrahim Kaya, Çetin ve Mustafa Kaya ile yarım bir Türkiye turu yaptığımızda Balıkesir’e uğramış, onu bir festival vesilesi ile, kitap sergisinde hizmet ederken görmüştük.

Daha sonra, Balıkesir’in kalesini ziyaret esnasında, Üstadımızı ziyaretini gözyaşları içinde anlatmıştı.

Yirmi beş yıl gazetemizin Balıkesir temsilciliği yapmıştı. Balıkesir müftülüğünden emekli Necati Yılmaz ile büyük dostlukları vardı. O yıllarda Nurlarla ilgili sorguya çekilmişti. Merhum Bekir Berk abiyi yıllarca evinde misafir etmişti.

1973’te kitabevi işleten Celal Ertonga’nın işyerine uğramış, dershanede Tireli merhum Abdulnur Keseli’nin vakıf olarak şevk içinde hizmet ettiğini görmüştüm. Enver ağabey ile yıllar boyu, muhtelif vesileler ile mülaki olmuştuk. Bursa’da bulunduğum sekiz yıl müddetince Balıkesir‘e sık sık giderdik.

Bir Nur talebesinin, hizmete nasıl başladı ise hayatının sonuna kadar hizmette istikamet üzere gitmesi çok önemlidir. İşte Enver abi böyle bir hizmet erbabı idi. Bereketli bir ömürden sonra, adeta yakında vefat edeceğini bilerek yakınlarına vasiyette bulunması harika bir şeydir.

Mütebessim siması ile, hatıraları her zaman hafızamızda kalacaktır. Mekânın Cennet olsun aziz ağabeyim.

Balıkesirli sevdiklerine, yenge hanıma, çocuklarına ve Nur talebelerine taziyetlerimi iletiyorum.

İnsan hayatını değerli kılan, yaptığı hayırlı hizmetler ve bıraktığı nurani hatıralardır. Bu halleri, dünyada olduğu gibi, ebedi âlemde de sahibine mutluluk kazandıracaktır.