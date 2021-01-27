"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 OCAK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Nurlar’ın fütuhatı gittikçe ziyadeleşiyor

Risale-i Nur'dan
27 Ocak 2021, Çarşamba
Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Evvelâ: Rehber’den yüz tanesini nâşirlerinden elli banknota aldım ve kendi Asâ-yı Mûsa nüshalarımdan sattığımdan onlara verdim. Bana son gönderdiğiniz Asâ-yı Mûsa fiyatından borcum kalan altmış banknotun yerine size gönderdim. Yirmi-otuz tanesi Medresetüzzehra’nın dâhilinde ve mütebakisi Denizli, Milâs, Burdur, Antalya, Aydın, İzmir gibi yerlere tensib ettiğiniz miktarda gönderirsiniz. Asıl bunun ehemmiyetli hakikî fiyatı, alan adam hiç olmazsa on adama okutmaktır. Çünkü nüshaları azdır.

Saniyen: Mahkemedeki müdafaatınızı beğendim, güzeldir. Teşrin 22’ye tehiri de hayırlıdır. Zaten onların elindeki kısmı, resmî adamların bir cihette hisseleridir; okusunlar. Okumasalar da, yakınlarında, dairelerinde bulunması ve onlar vazifeten onların hakaikıyla mücmelen meşgul olması, mânevî ders alıyorlar, hiç merak etmeyiniz. Nurlar’ın inkişafı ve fütuhatı gittikçe ziyadeleşiyor, resmî adamların çoklarını içine alıyor. Resmî memurlara bir merak düşmüş, arıyorlar. Buldukları vakit, tokadını yedikleri halde elini öpüyorlar.

Salisen: Küçük Isparta’nın kahramanlarından Küçük İbra­him’le Salih’in mektupları, beni fevkalâde mesrur eyledi; bin barekâllah. O iki kardeşimiz, o havalideki ehemmiyetli kardeşlerimizi ziyaret edip sıhhat ve selâmetlerini yazdıkları gibi, Karadeniz sahillerinde Ordu, Sinop, Gerze, Ayancık, Bartın, Zonguldak gibi yerler Nurlar’la münevver olduklarını ve İstanbul’un Üsküdar tarafından Nurcu vaiz hocalar Nur’a çalıştıklarını ve Gerze’den mühim bir ticaret ve gayet Nurlar’a müştak ve Nurlar’a tam çalışmaya azm eden bir yeni kardeşimizin güzel mektubunu aldık. İbrahim’le Salih’i ve o zatı çok selâmımızla beraber tebrik ediyoruz, muvaffakıyetlerine duâ ediyoruz.

Rabian: Alamescid imamı faal kardeşimiz İbrahim Edhem’in kendi sisteminde tam Nurcu olarak bulduğu vaiz Ali Şentürk’ün ve vaiz Osman Nuri’nin samimî ve fedakârâne ve Nur hizmetinde azimkârâne mektuplarında arzu ettikleri tarzda has şakirdler dairesinde kabul olmuşlar. Cenab-ı Hak onları muvaffak eylesin. Âmin. Ali Şentürk’ün mektubunda ismi bulunan müfti-i belde Ali Rıza’ya pek çok selâm edip Ali Rıza namındaki çok ehemmiyetli kardeşlerimizin içinde Nur dairesine girdiğini ve çoklara hüsn-ü misal olacağını tebliğ ediniz.

Umuma binler selâm.

Emirdağ Lâhikası, 199. mektup, s. 299

LÛ­GAT­ÇE:

fütuhat: Risale-i Nur ile yapılan iman ve Kur’ân hizmetinin akıl ve kalpleri kendine cezbetmesi, kalpleri fethetmesi.

hakaik: Hakikatler.

inkişaf: Ortaya çıkma, gelişme.

Medresetüzzehra: Bediüzzaman’ın doğuda (Van) açılmasını idarecilere teklif ettiği, fen ilimleriyle din ilimlerinin kaynaştırılarak okutulmasını hedeflediği üniversite ve bu üniversitenin mânevî işlevini gören Risale-i Nur hizmeti.

mücmelen: Kısa ve özlü bir şekilde, özet olarak.

müfti-i belde: Belde müftüsü.

nâşir: Eser, neşreden, yayınlayan, dağıtan.

Okunma Sayısı: 221
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bıçak kemiğe dayandı

    TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı

    Prof. Dr. Bahadır Erdem: Bu zihniyet teröristlere yarıyor

    Putin, Biden'ı telefonla arayarak tebrik etti

    Alman mahkemesinden dikkat çeken sığınmacı kararı: Yunanistan'a sınır dışı edilemez

    İngiltere'deki ölü sayısı 100 bini geçti

    Dışişleri Bakanlığı: Riyad'daki füze saldırılarını şiddetle kınıyoruz

    ABD'li milyarderler salgın sürecinde daha da zenginleşti

    Koca: 5-7 bin arasında seyreden vaka sayıları hala tedirgin edici seviyede

    Eskişehir'deki patlama sesinin sebebi belli oldu

    Esnafın halini birlikte görelim

    Bir aile daha Diyarbakır'daki evlat nöbetine katıldı

    'Vaka sayısının düşmesi rehavete yol açmamalı'

    Yardım kampanyası başlatıldı: İdlib'deki siviller acil yardım bekliyor!

    Lefkoşa ve Girne'de tam kapanma kararı

    İtalya'da Conte ve hükümeti istifa etti

    İsrail ile Sudan karşılıklı büyükelçilik açılması konusunda anlaştı

    Ağır hasta sayısı 2 binin altına indi

    Meteoroloji'den Trakya'ya yoğun kar yağışı uyarısı

    Endonezya alarmda!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Siber vatan,” öyle mi?!!
    Ali FERŞADOĞLU

    Zulüm ve adaletsizlik susuzluğa sebep olacak!
    Ahmet BATTAL

    Tutun düşmesin, yaslanın yıkılmasın
    Cevher İLHAN

    “Yargı reformu” samimiyet(sizliğ)i…
    Süleyman KÖSMENE

    Karanlık geceler gibi fitnelere girmeden…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Köy Enstitüleri tarihin mezarlığına defnedildi
    Faruk ÇAKIR

    Yeni sayfa açılsın
    Genel

    Bıçak kemiğe dayandı
    Feyzullah ERGÜN

    Vitamin zengini: Kuşburnu
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Kasas Sûresi’nden mahremiyet dersleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.