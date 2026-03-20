"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MART 2026 CUMA - YIL: 57

Fıtır Sadakası ve Bayram Namazları

Ahmet ÖZDEMİR
20 Mart 2026, Cuma
Peygamberimiz (a.s.m.); Ramazan bayramına bir-iki gün kala, her Müslüman için bayram namazından önce yoksullara fıtır sadakası ayrılıp yoksullara verilmesini emretti.1

Fıtır sadakasının; her Müslüman’ın üzerine düşen bir hak ve vecibe (borç) olduğunu ilan da ettirdi. Yoksulların yiyeceğini sağlayan, oruçluyu söylediği boş sözlerden, işlediği çirkin işlerden arıtan fıtır sadakasının bayram namazından önce verilirse makbul bir sadaka olacağı, namazdan sonra verilirse fıtır sadakası dışındaki sadakalardan bir sadaka sayılacağı da açıklandı.

Peygamberimiz (a.s.m.) Medine'ye geldiği zaman, “Allah, size, iki bayramınıza bedel, onlardan daha iyilerini, hayırlılarını; fıtır (Ramazan) ve kurban bayramı günlerini tahsis kıldı" buyurdu.2

Peygamberimiz (a.s.m.), ramazan bayramında bir şey yemeden namaza çıkmaz, kurban bayramında ise namazı kılmadıkça bir şey yemezdi. Namazı kıldırıp eve dönünce de, kurbanın etinden yerdi. 

Peygamberimiz (a.s.m.), bayram namazlarından önce guslederdi. Hz. Ali (r.a.) de böyle yapar ve “Biz ancak Muhammed’den (a.s.m.) yaptığını gördüğümüz şeyi yaparız!" derdi. 3

Peygamberimiz (a.s.m.); bayram namazlarına bir yoldan gider, başka bir yoldan dönerdi. 

Ebu Saîd el-Hudrî, “Resûlullah (a.s.m.), ramazan ve kurban bayramı gününde namazgâha çıkar, ilk başladığı şey namaz kıldırmak olurdu. Sonra, namazdan çıkıp, cemaat oldukları yerde saflarında otururlarken kendisi ayakta onlara dönüp vaz eder, tavsiyelerde bulunur, ne emredecekse emrederdi. Hatta o sırada kimleri nereye gönderecek olursa gönderir yahut başka bir şeyin yapılmasını emre¬decek olursa emreder, bundan sonra namazgahtan döner, evine giderdi." 4 der.

Peygamberimiz (a.s.m.); Medine'de on yıl her kurban bayramında kurban kesti. Peygamberimiz (a.s.m.) kestiği kurbanları çift çift keser, birisini kesemeyen ümmeti için, diğerini de ev halkı için keserdi. 

Kurban bayramının arefe sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, 23 vakitte, yalnız başına veya cemaatle kılınan farzların arkasından birer defa "Allahuekber! Allahuekber! La ilâhe illallâhu vallahu ekber! Allahuekber ve lillâhilhamd!" diyerek tekbir getirmek, erkek kadın, imam cemaat, mukim misafir... her Müslümana vacibdir. Buna, teşrik tekbirleri denir. 5

“Eğer namazların arkasında, hususan bayram namazlarında, bir anda Allahu ekber diyen yüzer milyon insanların sesleri, âlem-i gaybda ittihad ettikleri gibi, âlem-i şehadette dahi birbiriyle ittihad edip içtima etse, küre-i arz tamamıyla büyük bir insan olup, azametine nispeten büyük bir sadâ ile söylediği Allahu ekber'e müsavi geldiğinden, o muvahhidînin ittihadıyla bir anda Allahu ekber demeleri, küre-i arzın büyük bir Allahu ekber'i hükmüne geçiyor. Adeta bayram namazlarında âlem-i İslâmın zikir ve tesbihiyle zemin zelzele-i kübrâya mazhar olup, aktâr ve etrafıyla Allahu ekber deyip, kıblesi olan Kâbe-i Mükerremenin samimî kalbiyle niyet edip, Mekke ağzıyla, Cebel-i Arefe diliyle Allahu ekber diyerek, o tek kelime, etraf-ı arzdaki umum mü'minlerin mağara-misal ağızlarındaki havada temessül ediyor. Birtek Allahu ekber kelimesinin aks-i sadâsıyla hadsiz Allahu ekber vuku bulduğu gibi, o makbul zikir ve tekbir, semâvâtı dahi çınlatıp berzah âlemlerine de temevvüç ederek sadâ veriyor.”6

Şöyle toplu kılınan namazları bir düşünelim. O namazların arkasında getirilen tekbirleri hatırlayalım.

Dipnotlar:

1- Buhârî, 2:138, Müslim,  2: 677-678,

2- Ahmed b. Hanbel, 3: 250

3- Ahmed b. Hanbel, Müsned,2: 94, İbn Mâce, Sünen,  1: 339

4- Buhârî, Sahîh,  2:4.

5- Mâlik, Muvatta',  1.404,  28

6- Bediüzzaman Said Nursi, Lem’alar, s. 313-314

Okunma Sayısı: 209
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Guterres: ABD ve İsrail, sivillere büyük acılar yaşatan bu savaşı sona erdirmeli!
    Genel

    Danimarka, Grönland için ciddi savaş hazırlıkları yapmış
    Genel

    Bayram namazı saatleri
    Genel

    "Bu sıradan bir savaş değil"
    Genel

    We wish you all a very happy and peaceful Eid

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.