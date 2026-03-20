"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MART 2026 CUMA - YIL: 57

Bayram hayattır

M. Fahri UTKAN
20 Mart 2026, Cuma
Evet, hayatımız boyunca birçok bayramlar geçirdik. Bayramlar hayattır. Hayat ise yaşanılan çeşitliliklerdir.

 

Bir bayrama daha erdik Allah’ın izniyle. Bir aylık bir arınma süreci sonunda bayram bazıları için bir sevinçtir.

Bayram sevinçtir, ramazanı gerektiği gibi geçirene, ramazan ayının feyzini idrak ederek kurtuluşa erene.

Bayramlar sevinçtir, aile fertleri aynı yerde toplanıp bayramlaşır. Dostlar, arkadaşlar, komşular için bayramlar sevinçtir. Bayram konuşmadır. Toplanan o insanlar konuşur, konuşur ve dertleşirler.

Bayram hüzündür, Gazze’deki, Pakistan’daki, Irak’taki, Filistin’deki, Sudan’daki Müslüman için. Onları düşünen diğer Müslümanlar için de hüzündür bayram. Bayram kavuşmaktır. Parçalanmış, her biri bir yerde çalışmakta, okumakta olan aile bireyleri için kavuşmaktır bayram.

Bayram zevktir, şevktir, lütuftur. Bayramın gerçek anlamını idrak edeni zevklendirir, şevklendirir ve birbirine iltifat ettirir. Bayram feyizdir, berekettir. Bir aylık feyizli ve bereketli bir ayın ardından devam edilen ibadetlerle feyizlenir, bereketlenir.

Bayram gözyaşıdır. Buluşamayan, birbirinden ayrı insanların, dostların, ailelerin döktükleri gözyaşıdır. Bazen de sevinçle boşanan gözyaşlarıdır Bayramlar.

Bayram ağlamaktır, bayram gülmektir yeri geldiğinde. Kimileri ağlar kimileri güler göz alabildiğinde bayramlarda. Bayramlar özlemektir. Bir daha ki bayrama kadar görüşemeyeceğin, belki de hiç görüşülemeyecek dostları özlemektir bayramlar.

Bayram çocukçadır. Bazen de çocukluktur hissedene. Bayram çocukla bayramdır sevinç duyana. 

Çocuk için bayram sevinçtir, şekerdir, oyundur, paradır, el öpmektir, hediyeleşmektir,  kısaca bayram hayattır. 

Bayram hayat olduğu gibi kimine göre de hayat bir bayramdır, sonunda saadete ermişse insan.

Bayram tatildir, insanlardan kaçmaktır bayramın manasını anlamayana. Bayram acıdır, ıstıraptır hastane köşelerinde şifa bekleyene.

Bayram tatlıdır, şekerdir, yemektir dostlarla sohbetle geçirene. Bayram özellikle bu bayram bir yakınlaşmadır, kurbiyettir Allah’a, dostlara. Hâsılı dostlar, bayram hayattır, hayat bir bayramdır sizlerle.

Bayramınız mübarek olsun.

