"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

Beşiktaş, Giresun'dan 3 puanla döndü

08 Ekim 2022, Cumartesi 23:40
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

15. dakikada Masuaku'nun serbest vuruşta ceza sahasına yaptığı ortada oluşan karambolde Emrecan Uzunhan, topa son dokunan isim oldu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. Yaşar Kemal Uğurlu, VAR kontrolünün ardından golü iptal ederken, Giresunsporlu Bajic'in, Tayyip Talha Sanuç'a yönelik müdahalesinden dolayı penaltı kararı verdi. 20. dakikada topun başına gelen Weghorst'un vuruşunda top kaleci Onurcan Piri de kaldı.

30. dakika Tayfur Bingöl'ün sol kanattan yaptığı ortada Dele Alli, kafa ile arka direğe aktardı. Defansın ters vuruşunda topu kaleci Onurcan Piri, son anda kurtardı.

34. dakikada Masuaku'nın sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza sahasında oluşan karambolde defasın uzaklaştıramadığı top, son olarak Tayyip Talha Sanuç'un önünde kaldı. Bu oyuncunun röveşata vuruşunda topu ağlara gönderdi. 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada Weghorst pasında ceza sahası içerisinde Redmond boş pozisyonda topla buluştu. Bu oyuncunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

74. dakikada Dele Alli iki oyuncuyu çalımlayarak sol kanattan getirdiği topu ceza sahası içerisindeki Ghezzal'a aktardı. Bu oyuncu kaleci Onurcan Piri ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda top kalecide kaldı.

80. dakikada Görkem Sağlam'ın sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza sahası içerisinde Arias'ın dokunduğu topu Beşiktaş defansı kale çizgisi önünde uzaklaştırdı.

87. dakikada Ghezzal'ın defansın arkasına attığı pasta NKoudou topla buluştu. Bu oyuncunun yerden topu Weghorst'a aktardı. Weghorst'un vuruşunda kaleci Onurcan Piri, topu son anda kurtardı.

90. dakikada Bitexen Giresunspor atağında sağ kanattan Borja Sainz'in ceza sahasına yaptığı ortada Hayrullah Bilazer, boş pozisyondaki Oğulcan Çağlayan'a topu aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top köşeden ağlara gitti. Ancak maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu VAR kontrolünün ardından ofsayt kararıyla golü geçerli saymadı.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

AA

Okunma Sayısı: 132
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zaporijya Nükleer Santrali’nin elektrik bağlantısı kesildi

    Kolombiya, yüksek alarm durumuna geçti: Julia Fırtınası, Nikaragua'ya ilerliyor!

    Meteorolojiden 13 ile kuvvetli yağış uyarısı

    Başörtüsü ‘gollük pas alanı’ mı?

    Hukuk nasıl çökertildi?

    Beşiktaş, Giresun'dan 3 puanla döndü

    İzmir'de bir doktorun darbedilmesi ile ilgili Bakan Koca'dan açıklama

    Somali’de kıtlık endişesi

    Akıllı oyuncaklar tehlikeli mi?

    Aile bu parayla nasıl geçinsin?

    Artık kasap da can derdinde

    Süte yine zam

    Edirne’de 10 kişiden 9’u Bulgar turist

    ‘Sansür yasası’ cezaevlerindeki gazeteci sayısını arttıracak

    Elektrik şirketlerinin AR-GE harcamaları vatandaşa fatura edilmiş
    📷

    Dünyanın en yüksek geçiş noktası

    Afrika'da DSÖ'nün tavsiyesinden 100 kat ''daha az'' psikiyatrist var

    "Trafikte, evde, sokakta, kamuda her yerde sakin olalım"

    Rusya ile Kırım arasındaki köprüde hasar oluştu

    İsrail, 1'i çocuk, 2 Filistinliyi daha öldürdü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstad CHP’lilere ne diyordu?
    Genel

    Hukuk nasıl çökertildi?
    Osman ZENGİN

    Şahin Aksoy rahmet-i Rahmana kavuştu
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Kur’ân’ı önce elimizden almak istediler, şimdi ondan soğutmak istiyorlar
    Genel

    Başörtüsü ‘gollük pas alanı’ mı?
    Ahmet BATTAL

    Ziyaret, siyadet ve siyaset rahatsızlığı-3
    Mehmet KARA

    Helalleşmenin neticesi
    Faruk ÇAKIR

    İklim değişiyor mu?
    Sebahattin YAŞAR

    Önce duygusu gelirmiş insana ayrılığın
    Feyzullah ERGÜN

    Hastalar Risalesi'ni Anlamaya Doğru - 2: İkinci deva

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.