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28 EKİM 2022 CUMA - YIL: 53

Beşiktaş'ta yeniden Şenol Güneş dönemi

28 Ekim 2022, Cuma 14:37
2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanarak siyah-beyazlı takımın teknik direktörlük görevine getirilen Şenol Güneş için Ümraniye'deki BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenlendi.

Törende Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra asbaşkan Emre Kocadağ ve sportif direktör Ceyhun Kazancı da hazır bulundu.

 

Başkan Çebi, burada yaptığı konuşmada, Beşiktaş'ın menfaatleri açısından teknik heyette bir kan değişikliğine ihtiyaç duyulduğu konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

 

Yollarını ayırdıkları teknik direktör Valerien Ismael'e, hizmetlerinden dolayı teşekkür eden, Şenol Güneş'e de "hoş geldin" diyen Başkan Çebi, "Beşiktaş'ın bu sezon bundan sonra daha iyi olması için hocamla beraber çalışacağımızı belirtmek isterim. Hedefimiz her zaman olduğu gibi şampiyonluktur. Bu sene de kovalayacağımız bilinsin isterim. Herkesin özlemle beklediği şampiyonluğa bizi kavuşturacak kadronun başına getirdiğimiz teknik direktörümüze tekrar teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"Şenol hocanın başaracağına inanıyorum"

Şenol Güneş'i tercih etmeye ne zaman karar verdiği sorulan Başkan Çebi, Valerien Ismael'in Hatayspor maçından sonra gönül kırıklığı içinde olduğunu ve enerjisinin bittiğini ifade ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Beşiktaş'ın menfaatleri açısından, yöneticilerimizle beraber kan değişikliğinin ihtiyaç olduğu konusunda hemfikir olduk. Bu noktaya nasıl gelindi? Manipülasyonlar, hakem hataları, medyatik baskılar.... Bir şekilde bütün etkenler bir araya gelerek sağlıklı çalışmamıza engel oldu. Saklamaya niyetim yok. Sosyal medya üzerinden başlatılan ve daha sonra medyanın da eklendiği provokasyon sonucunda Beşiktaş'ımızda, teknik kadro üzerinde huzursuzluk yaratıldı. Artık tartışmanın anlamı yok. Bundan sonra geleceği konuşmak istiyorum. Şenol hocam çok inandığım, güvendiğim birisidir. 10 yıl içinde Beşiktaş 3 şampiyonluk kazanmıştır. Daha önce de hocamla çalıştım. Bu şampiyonluklarda emeğim var. Hatay maçı dönüşünde, teknik direktörümüzle vedalaştıktan sonra Şenol hocayla ne düşündüğünü öğrenmek için çarşamba akşamı bir araya geldik. Görüşmeler sonucunda da böyle gelişti. Hayırlı uğurlu olsun, mutluyum. Şenol hocanın başaracağına inanıyorum."

"Menajer-yönetici ilişkisi bitmiştir"

Bundan sonraki planlarına yönelik soru üzerine Başkan Ahmet Nur Çebi, birbirlerine destek olmaya devam edeceklerini ve 3 yıl bitene kadar görevinin başında olduğunu vurgulayarak, "Kendi param pulumla ilgili, parayı hiç sevmedim. Ama söz konusu Beşiktaş olunca elim sıkı oluyor. Ben parayı eşim, dostumla harcamayı severim ama konu Beşiktaş olunca çok dikkat etmek gerekiyor. Birçok kulüp ekonomik sıkıntıda, bu da popülizme dayalı harcamalardan olmuştur." diye konuştu.

Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın göreviyle ilgili "Bugüne kadar ne yaptıysa bugün de onu yapmaya devam edecek." ifadesini kullanan Çebi, "Geldiğim günden beri bir sistem yerleştirmeye çalışıyorum. Gelişigüzel transfer yapılmamalı gibi hizmetlere yöneldim. 'Yönetici ve menajerler bu işi yürütmemeli' diyerek, bir sistem getirmeye çalıştım. Ceyhun Kazancı da bu işin bir parçasıdır. Yani biz bir sistemi oturtmaya çalışıyoruz, gidene kadar da taviz vermeyi düşünmüyorum. Menajer-yönetici ilişkisi bitmiştir. Bunun da kulüplerin ayakta kalabilmesi için gerekli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Hedefim 3 kupalı başarı"

Öz kaynaklarla ilgili taviz veremeyeceklerini, altyapıdaki oyuncuyu üst yapıdaki hocanın oynatmasının beklenilmesi yerine altyapı hocalarının oynatarak hazırlaması gerektiğini aktaran Çebi, Şenol Güneş ve hedefleriyle ilgili şunları dile getirdi:

"Hoca Avrupa kupalarında namağlup başarılı olduğu bir süreç geçirdi. İki kupa, iki şampiyonluk aldı. Birlikteydik, güzel hikayelerim var. Şu andan sonraki hedefim de Sergen Yalçın'la beraber aldığımız süreçteki 3 kupayı, bu dönemde de hocamla beraber tekrar yaşamak. İsteğimin o üç kupayı birkaç kere daha alabilmek olduğunu paylaşmak istiyorum. Taraftarın desteği çok önemli. Sabırlı, oyuncusu, yöneticisi ve hocasının yanında olduğu bir süreç istiyorum onlardan. Ayrıca doğru eleştirilere açık olduğumuzu, şikayetçi olmadığımızı da ifade etmek isterim."

AA

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