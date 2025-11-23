"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 KASIM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u farklı yendi

23 Kasım 2025, Pazar 22:00
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki maçta Fenerbahçe, misafir olduğu Çaykur Rizespor'u 5-2 yendi.

İlk yarı 

6. dakikada Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Rak-Sayi'nin sağ çaprazdan ceza sahasının içerisine yerden gönderdiği topla buluşan Sowe'un vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu.

15. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Ceza yayının hemen önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Laçi, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ederson'un sağından ağlara gönderdi: 2-0

 

25. dakikada Laçi'nin geri pasında topu kapan Jhon Duran'ın ceza sahasının sağ çaprazında şutunda, top kaleci Fofana'nın ayağına çarparak kornere çıktı.

34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağdan kullandığı kornerde savunmadan dönen topa, Fred gelişine sert vurdu. Fofana topa sahip olarak gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Çaykur Rizespor 2-0 önde bitirdi.

İkinci yarı 

55. dakikada Fenerbahçe fakı 1'e indirdi. Fred'in ceza sahasının dışında şutunda kaleci Fofana'nın kontrol etmeye çalıştığı top Asensio'nun önüne düştü. Sarı-lacivertli futbolcu, topu filelerle buluşturdu: 2-1

58. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Nene'nin soldan ortasında ceza sahasında Talisca kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-2

 

59. dakikada Sowe'un ceza sahasına çektiği şutta top yan direkten oyun alanına geri döndü.

63. dakikada Laçi, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faul sonrasında iki sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

65. dakikada Fenerbahçe 3-2 öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında ceza sahasında Jhon Duran, topu Asensio'ya indirdi. Asensio, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-3

78. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Nene'nin ceza sahasının solunda yerden gönderdiği pasta topla buluşan En-Nesyri, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-4

 

88. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Asensio'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Brown, ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çektiği şutta topu ağlara gönderdi: 2-5

Fenerbahçe, karşılaşmadan 5-2 galip ayrıldı.

AA

Okunma Sayısı: 198
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Öğretmenler, gençlerin problemlerini anlattı: “Her şey ailede başlıyor”

    ABD'nin Ukrayna planı "Rusların dilek listesi" tartışması

    Erdoğan neden susuyor?

    İstanbul'daki barajlarda su seviyesi düşmeye devam ediyor

    Avustralya'da binlerce ev ve iş yeri elektriksiz kaldı

    Tayin az, dert çok

    Söz değil, icraat zamanı

    Öğretmen maaşları eridi

    Parasosyal etkileşim nedir?

    Irak bize ırak değil

    Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u farklı yendi

    Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı

    Soykırımın kaybedeni çocuklar

    Emekli bütçesinde dünya ortalamasının altındayız

    Kılıçdaroğlu’ndan CHP’ye İmralı ve yolsuzluk eleştirisi

    Öcalan’la aynı kareye girenler kaybeder

    Oyuncakta yeni standart

    ABD’li doktora Gazze yasağı

    Vietnam'da sellerde ölü sayısı 90'a yükseldi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Erdoğan neden susuyor?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Öğretmenler, gençlerin problemlerini anlattı: “Her şey ailede başlıyor”
    Genel

    Avustralya'da binlerce ev ve iş yeri elektriksiz kaldı
    Genel

    ABD'nin Ukrayna planı "Rusların dilek listesi" tartışması
    Genel

    İstanbul'daki barajlarda su seviyesi düşmeye devam ediyor
    Genel

    Söz değil, icraat zamanı
    Genel

    Tayin az, dert çok
    Genel

    Öğretmen maaşları eridi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.