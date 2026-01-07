Samsunlu emekliler: Sefiller’i yaşıyoruz

Samsun’da emekliler TÜİK’in açıkladığı Aralık ayı enflasyon rakamlarını inandırıcı bulmadı.

Açıklanan bu rakamlara Samsun’dan tepki gösteren emekli vatandaş Nevin Felamur, “Sağlıklı beslenmek artık mümkün değil. TÜİK’in açıkladığı rakamlar çok düşük, benim gözlemimle örtüşmüyor. Enflasyon ölçümleri arasında ciddi farklar var. Biz emekliler Sefiller’i yaşıyoruz. 657’ye tabi bir emekliyim, SSK’lı emekliler için daha da üzülüyorum. Onların aldığı maaş benim sadece zorunlu kredi kartı borcuma denk geliyor. Gezme, tozma yok; maaş sadece hayatta kalmaya yetiyor” dedi. Şaban Sezgin isimli emekli vatandaş ise şöyle konuştu: “Ekonomist olduklarını söyleyen birileri hesap hatalarını vatandaşa anlatmamaktadırlar. Verilen ücretler yoksulluk, hatta açlık sınırının altında. 23 yıl önce böyle bir hayat pahalılığı yaşansaydı iktidar baraj altında kalırdı, Meclis’e giremezlerdi. Bugün ise vatandaş bu duruma alıştırılmış durumda.”

Samsun - Anka