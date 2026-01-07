Genç işsizliğe pansuman tedbir

Genç işsizliği Türkiye’nin yapısal sorunu haline gelirken iktidar çözüm olarak Genç İstihdam Hamlesi (GÜÇ) programını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Uzmanlar ise programı “geçmişte defalarca uygulanan sözde istihdam teşviklerinin tekrarı” olarak değerlendiriyor. Proje, kamuoyunda “ev gençleri” olarak tanımlanan, eğitimde ve istihdamda yer almayan gençleri işgücüne kazandırma hedefiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Ağırlıklı olarak özel sektöre yönelik teşvikler üzerinden kurgulanan programa eleştiriler ise işsizliğe sebep olmadan yapıya dokunmadan genç emeğinin sermaye lehine ucuzlatılmasına odaklanıyor. Çalışma ekonomisi uzmanı Prof. Aziz Çelik, “Eğreti ve güvencesiz bir program söz konusu” diyor. Cumhuriyet’in haberine göre, Siyasî iktisatçı İnan Mutlu ise temel meseleyi “Türkiye ekonomisinin nitelikli istihdam sağlama kapasitesinin olmaması” şeklinde ortaya koyuyor. Haber Merkezi

