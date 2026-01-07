"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 OCAK 2026 ÇARŞAMBA

Genç işsizliğe pansuman tedbir

07 Ocak 2026, Çarşamba 15:07
Genç işsizliği Türkiye’nin yapısal sorunu haline gelirken iktidar çözüm olarak Genç İstihdam Hamlesi (GÜÇ) programını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Uzmanlar ise programı “geçmişte defalarca uygulanan sözde istihdam teşviklerinin tekrarı” olarak değerlendiriyor. Proje, kamuoyunda “ev gençleri” olarak tanımlanan, eğitimde ve istihdamda yer almayan gençleri işgücüne kazandırma hedefiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Ağırlıklı olarak özel sektöre yönelik teşvikler üzerinden kurgulanan programa eleştiriler ise işsizliğe sebep olmadan yapıya dokunmadan genç emeğinin sermaye lehine ucuzlatılmasına odaklanıyor. Çalışma ekonomisi uzmanı Prof. Aziz Çelik, “Eğreti ve güvencesiz bir program söz konusu” diyor. Cumhuriyet’in haberine göre, Siyasî iktisatçı İnan Mutlu ise temel meseleyi “Türkiye ekonomisinin nitelikli istihdam sağlama kapasitesinin olmaması” şeklinde ortaya koyuyor. 

Okunma Sayısı: 216
