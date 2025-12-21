Galatasaray, ilk yarıyı zirvede tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-0 yendi.

10. dakikada Galatasaray öne geçti. Kendi yarı alanından topla çıkan Barış Alper Yılmaz, sol taraftan ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı altıpas önündeki Yunus Akgün'e aktardı. Yunus, topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

22. dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Yunus Akgün, penaltı noktası civarındaki İlkay Gündoğan ile verkaç yaptıktan sonra meşin yuvarlağa voleyle vurdu. Top, üstten auta çıktı.

27. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sol kanattan açtığı ortada penaltı noktası civarında bulunan Icardi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

33. dakikada Sane, İlkay ve Torreira'nın seri paslaşmalarının ardından meşin yuvarlak ceza sahası sol çaprazındaki Barış Alper Yılmaz'a geldi. Bu futbolcunun sağ ayakla uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis, uçarak parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

38. dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Yunus Akgün, kaleci Gianniotis ile karşı karşıya kaldıktan sonra vuruşunu yaptı. Gianniotis'ten dönen topu altıpas çizgisi önünde bulan Barış Alper Yılmaz, Kasımpaşalı oyunculardan sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı Yunus Akgün'e aktardı. Ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Yunus'un açtığı ortada arka direkteki Sallai'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

44. dakikada Sane'nin sol taraftan kullandığı kornerde altıpas önündeki Sanchez'in kafa vuruşunda Gueye'ye çarpan top, kaleci Gianniotis'te kaldı.

Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarı

47. dakikada Sallai'nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta penaltı noktası civarında bulunan Icardi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

54. dakikada Yunus Akgün'ün ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Icardi'nin vuruşunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı önledi.

82. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Kasımpaşa savunmasındaki Szalai'ye yaptığı baskı sonrası ceza sahası sağ çaprazında topu kapan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı Sara'ya aktardı. Brezilyalı oyuncu, Espinoza'dan sıyrıldıktan sonra ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşla ağları sarstı: 2-0.

86. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde ön direkte bulunan Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta çıktı.

88. dakikada sarı-kırmızılı ekip, skoru 3-0'a taşıdı. Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla topla buluşan Icardi, ceza sahasına sol çaprazdan girdikten sonra penaltı noktası civarından yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 3-0.

90+3. dakikada Icardi'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı önledi.

Galatasaray, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

Galatasaray, Süper Lig'de ilk yarıyı lider bitirdi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 17 maçlık ilk yarıyı lider tamamladı.

RAMS Park'ta yapılan müsabakaya etkili başlayan sarı-kırmızılı takım, 10. dakikada Yunus Akgün'ün attığı golle 1-0 öne geçti. Oyunu kontrol eden Galatasaray, rakibine pozisyon vermezken ilk yarıda yakaladığı gol fırsatlarında farkı açamadı. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ikinci devresinde de oyunu kontrol eden taraf Galatasaray oldu. Rakibinin net gol pozisyonuna girmesine engel olan "Cimbom" 82. dakikada Gabriel Sara, 88. dakikada ise Mauro Icardi'nin attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla ligdeki 13. galibiyetini aldı. Geride kalan bölümde 3 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Galatasaray, puanını 42'ye çıkardı.

Kasımpaşa ise 8. kez yenilerek 15 puanda kaldı.

Maç eksiğiyle kaybettiği liderliği geri aldı

Galatasaray, ligde ilk yarıyı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider bitirdi.

Ligin 17. haftasına sarı-lacivertlilerin 3 puan önünde giren Galatasaray, rakibinin dün ikas Eyüpspor'u yenmesiyle averaj ve maç eksiğiyle ikinci sıraya geriledi. Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılarak yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Icardi, Galatasaray tarihine geçti

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu oldu.

Galatasaray'daki dördüncü sezonunu geçiren yıldız santrfor, çıktığı 110. resmi maçında 70. golünü attı. Icardi, Süper Lig'de ise 81. maçında 60. kez fileleri havalandırdı.

Icardi, Kasımpaşa ağlarına gönderdiği golle zirveyi paylaştığı Gheorghe Hagi'yi geçerek Galatasaray tarihinin lig maçlarında en çok gol atan yabancı oyuncusu ünvanını aldı.

Icardi, resmi maçlarda 3 gol daha atması durumunda ise kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olacak.

Barış Alper'in büyük çabası golü getirdi

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün'ün 10. dakikada attığı golün hazırlayıcısı oldu.

Sol kanatta kendi yarı alanının yaklaşık son 10 metresinde topu alan Barış Alper, önce Claudio Winck'i çalımladı. Topu önüne atıp depara çıkan 25 yaşındaki futbolcu, Jhon Jairo'dan da sıyrıldı. Yaklaşık 50 metre taşıdığı meşin yuvarlakla soldan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, pasını penaltı noktası civarındaki Yunus Akgün'e çıkardı.

Yunus da Barış Alper'in çabasını boşa çıkarmayarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Yunus, Süper Lig'de 3. golünü attı

Yunus Akgün, bu sezon Süper Lig'de üçüncü kez gol sevinci yaşadı.

Mücadelenin 10. dakikasında gol perdesini açan sarı-kırmızılı futbolcu, 6. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinden sonra ilk kez ligde tabelayı değiştirdi. Yunus, Kasımpaşa ağlarına gönderdiği topla bu sezon ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2 golü bulunan Yunus Akgün, bu sezon resmi maçlarda 5. kez ağları havalandırmış oldu.

Sara, bu sezon ikinci kez ağları havalandırdı

Sarı-kırmızılı ekibin Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, bu sezon ikinci kez ağları sarstı.

Galatasaray'da bu sezon 17. lig maçına çıkan Sara, 10. haftadaki Göztepe mücadelesinin ardından Kasımpaşa maçında da gol atmayı başardı.

Ligde ikinci golünü kaydeden Sara, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 6, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 1 maçta gol sevinci yaşayamadı.

Torreira, Gaziantep FK maçında cezalı

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, 18. haftadaki Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

Kasımpaşa mücadelesine ceza sınırında çıkan tecrübeli futbolcuya hakem Alper Akarsu, 68. dakikada sarı kart gösterdi. Bu kartla cezalı duruma düşen Torreira, 18. haftadaki Gaziantep FK mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.

Sahasında yenilgiyi unuttu

Galatasaray'ın Süper Lig'de sahasında yaptığı son 27 mücadelede bileği bükülmedi.

Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 27 lig maçında 22. galibiyetini aldı. Galatasaray, bu süreçteki 5 maçtan beraberlikle ayrılırken, sahadan hiç puansız ayrılmadı.

Kasımpaşa'ya son 7 maçta yenilmedi

Sarı-kırmızılı ekip, lacivert-beyazlılar karşısında son 7 lig müsabakasında yenilgi yüzü görmedi.

Kasımpaşa karşısında son yenilgisini 2021-2022 sezonunda yaşayan Galatasaray, rakibiyle sonrasında yaptığı 7 lig maçında 5. galibiyetini aldı. Bu süreçte 2 de beraberliği bulunan "Cimbom" mağlubiyet yaşamadı.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 19 gol atarken kalesindeki 12 gole engel olamadı.

Maç sonu üçlüsü Icardi'den

Galatasaray'da iç saha galibiyetlerinin ardından klasikleşen "üçlü" tezahüratını Mauro Icardi başlattı.

Geçen günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrılık sinyali veren Icardi'ye taraftarlar maç öncesi sevgi gösterisinde bulundu.

Mücadelede skoru 3-0'a getiren golü kaydeden Icardi, taraftarın isteğiyle "üçlü" tezahüratını başlatan oyuncu oldu.

Taraftarlar, ayrıca sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişerek iyi bir sezon geçiren Yunus Akgün'ü de tribüne çağırarak "üçlü" çektirmesini istedi.

Yaklaşık 35 bin taraftar izledi

Galatasaray-Kasımpaşa müsabakasını yaklaşık 35 bin futbolsever tribünden izledi.

Son yıllarda iç saha maçlarında 40 binin üzerinde seyirci ortalaması yakalayan Galatasaray'da Kasımpaşa mücadelesini 34 bin 441 futbolsever takip etti.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: "Takımımızda değişim kaçınılmaz gibi duruyor"

Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Park'ta 3-0 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça çıktıkları planın bir bölümünü uyguladıklarını aktaran Belözoğlu, "Galatasaray'a karşı yaptığımız planda futbolcularım oyunu tutmak adına bence elinden geldiğince uygulamaya çalıştı. Oyunu 1-0'da tuttuk. Galatasaray, geçişi ve set hücumunu çok iyi oynayabilen bir takım. Maç 1-0 giderken 65-70. dakika gibi bir hamle yaptık. O hamlenin karşılığında da biraz daha cüretkar oynamaya çalıştık. Galatasaray ile bire bir eşleşmeye çalıştık. Bu karar, onların daha rahat alan bulmasını vesile oldu. Beraberliği yakalama ümidiyle yaptığımız bir hamleydi. Hücum anlamında isteklerimizin hemen hemen hiçbirini yapamadık. Defans anlamında Galatasaray'ı belli alanlarda sıkıştırdık, oyunu tutmaya çalıştık." diye konuştu.

Takımın bir değişime ihtiyaç duyduğunu aktaran Belözoğlu, "Oyuncularımın isteğini, arzusunu görebiliyorum. Ondan dolayı kendilerine teşekkür ederim ama devre arasında değişmemiz gerekiyor. Kasımpaşa, tarihinde ilk defa kendi sahasında maç kazanmadan devreye girdi. O yüzden takımımızda değişim kaçınılmaz gibi duruyor. Minimum 7-8 oyuncuyla değişmesi gereken bir takımımız var. İnşallah bunu yaparız." ifadelerini kullandı.

"Kerem Demirbay, iyi bir futbolcu. İsmi geçen oyunculardan biri de o"

Lacivert-beyazlı takımın teknik direktörü, ikas Eyüpspor forması giyen Kerem Demirbay'ın transfer gündemlerinde olduğunu söyledi.

Kasımpaşa'ya gelmeden önce takımın durumundan haberdar olduğunu aktaran 45 yaşındaki teknik adam, şunları kaydetti:

"Teknik adam olarak elimizdeki gücü biliyordum. Kadroyla alakalı ekibimle bir değerlendirme yaptım. Buna rağmen en iyisini yapmak için buradayız. Devre arasında kadroyu güçlendireceğimizi düşünüyoruz. Kasımpaşa'nın bunu yapması gerek. Kerem iyi bir futbolcu. İsmi geçen oyunculardan biri de o. Topu tutmada ve yönlendirmede, takımın omurgasında istediğim oyunu ortaya çıkaracak bu tarz bir oyuncuya ihtiyaç var. Ceyhun Kazancı Bey ile görüştük. Takımın güçlenmesi adına bir şeyler yapacağımızı düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki 17 maçta 8-9 galibiyet çıkartabilecek bir takım inşa etmek için hamleler yaparız. Buraya geldiysem kadro konusunda şikayet etmemeliyim. Elimden geldiğince oyuncularıma en iyi planı oynatmaya çalıştım. Bugün planlarımızın bazıları tuttu, bazıları tutmadı. Karşımızda da güçlü bir takım vardı. Bunu kabul etmeliyiz."

"Artık Kasımpaşa geçmişteki bazı yapısal durumlardan uzaklaşmak zorunda"

Emre Belözoğlu, elindeki kadroyla en iyi işi çıkarmak istediğini söyledi.

Artık genç bir teknik adam olmadığını dile getiren Belözoğlu, Kasımpaşa'nın genetiğinde çok gol atan, daha fazlasını yiyen bir takım olduğunu da ifade ederek, "Göreve geldiğimizde 3 maçta 8 gol yemiş bir takım vardı. Bizden sonra maç başına 1 gol ortalamasına düşürdük. Bugün karşımızdaki Galatasaray olmasa farklı bir senaryo olabilirdi. Artık Kasımpaşa geçmişteki bazı yapısal durumlardan uzaklaşmak zorunda. Buna mecbur. Elimdeki güç ile ne yapabileceğimi tecrübe ettim. Artık çok genç bir teknik adam olduğumu düşünmüyorum. Ben elimdeki güç ile ne yapabileceğimi biliyorum. Kendimi elimdeki malzemeyle en iyi oyunu ortaya çıkarmak zorunda hissediyorum. Elimde peynir ve domates varken ben sadece peynir ve domatesli en güzel pizzayı yapmalıyım. Kimse benden sucuklu ya da sosisli pizza beklememeli. Bu işin gerçeği budur. Ofansif anlamda kesinlikle değişmemiz, gelişmemiz gereken yerler var. Devre arasında vereceğimiz kararlar da bunu değişeceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Kasımpaşa'ya handikapları bilerek ama düzeltebileceğime inandığım için geldim"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, lacivert-beyazlı takıma, bulunduğu durumdan çıkarabileceğine inandığı için geldiğini söyledi.

Teknik direktörlük kariyerinde yaşadıklarını bir tecrübe gördüğünü anlatan Belözoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tercih ettiğim takımların gelişimimde etkisi olduğunu düşünüyorum. Başarılardan ve başarısızlıklardan bir çıkarım yapmak durumundayım. Bir teknik adam olarak elinizdeki güce göre en iyisini yapmak zorundasınız. MKE Ankaragücü'yle yaşadığımız süreç, bence tamamen hakemlerin organize ettiği bir süreçti. Antalyaspor da geçen sezon ligin en sıkıntılı kadrolarından biriydi ama iyi iş çıkardık. Sezona iyi başladık. 4 maçta 9 puan aldık ve camia mutsuzdu. Çünkü hepsini kazanmalıydık. Ben o yüzde bıraktım. Bazen ülkede gerçeklerle karşılaşmak istemeyen bir güruhla muhatap oluyorsunuz. Kasımpaşa'ya handikapları bilerek ama düzeltebileceğime inandığım için geldim. Teknik adamlık kariyerim iyi de gitse, kötü de gitse bir gün çok iyi yerlere gelme hedefimden vazgeçmeyeceğim. Yaşadığım her şey benim için bir tecrübe."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Önemli ve güzel bir galibiyet aldık

Tatil öncesi yapılan maçların zorlu geçtiğini aktaran tecrübeli teknik adam, "Oyuncularım özellikle konsantrasyonundan, rakibe duydukları saygıdan memnunum. Bugün defansta rakibimize hiç pozisyon vermedik. Golleri daha erken de bulabilirdik. İki takım için de zorlu bir maçtı. İki ekibin de Afrika Uluslar Kupası'na giden ve sakat oyuncuları vardı. Tabii ki 11'ler çıkıyor ama özellikle kulübeden iki takımın da katkı alması biraz daha zordu. Bence iyi oynadık. Kulübeden gelen oyuncularımız Ahmed ve Sara etkili oldular. Önemli ve güzel bir galibiyet aldık. İlk yarıyı da bitirdik. En yakın rakibimizle 3 olan puan farkını koruduk. Bu mutlulukla araya giriyoruz." diye konuştu.

Maça gelen yaklaşık 35 bin taraftara teşekkür eden Buruk, "Taraftarımız hiçbir maç ayırt etmeden bize aynı desteği veriyor. Bu da Galatasaray camiasının şampiyonluk ve için ne kadar odaklandığını gösteriyor. İnşallah daha büyük başarıları sezon bittiğinde yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, 2026 yılından beklentilerini dile getirerek, "2026'nın herkese hayırlı olmasını diliyorum. Hedefimiz, 2026'da 26. şampiyonluğu yakalamak. Bizim için çok önemli, çok değerli bir şampiyonluk olacak. Avrupa'da başarı istiyoruz. Umarım 2026 bizim için büyük başarılarla geçer." değerlendirmesinde bulundu.

"Şampiyonlar Ligi'nde devam ettiğimiz senaryoda takviyeye ihtiyacımız var"

Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde devam ettikleri senaryoda takımı güçlendirmeye ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Sezon başında yüksek bedellerle transferler yaptıklarını hatırlatan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kadro kuruyorsunuz. Ülkemizde hep oyuncu almak isteniyor ancak bunun bir de mali yönü var. Hem içerideki paraları düzenli olarak ödemek zorundasınız hem Türkiye Futbol Federasyonuna ve UEFA'ya karşı bütçe sorumluluklarını var. Osimhen, Sane, İlkay, Uğurcan ve Singo'yu alarak inanılmaz bir bütçe harcadık. Bu bütçe üstüne, 'Üç oyuncu daha alalım.' diyemiyorsunuz. Kadro yapılanmasıyla ilgili tabii ki eleştiriler gayet normal ama çok önemli, maliyetli transferler yaptığımızı da bilmek ve bunun hakkını yapanlara vermek gerekiyor. Şansız bir dönem yaşadık. Kasım milli takım arasına girene kadar yaşamadığımız şeyler oradan sonra bizi yıpratıcı bir şekilde eksik bıraktı. Alacağımız oyuncuları Şampiyonlar Ligi'nin son iki maçında oynatamayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde devam ettiğimiz senaryoda takviyeye ihtiyacımız var. Bunu da gerçekleştireceğiz. Her mevki için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Görüşmelerimiz var. En büyük zorluk, düşündüğünüz oyuncuların takımlarının Avrupa'da devam etmesi. O yüzden soru işaretleri olan bir transfer dönemine giriyoruz. Sabırlı olup kadromuza değer katacak, önemli katkıları olacak oyuncuları almamız gerekiyor. Çok iyi bir 11'imiz var. Sezon içinde yaşadığımız eksikleri doğru şekilde belirleyerek transfer yapacağız. Değerli ve içerinin enerjisini bozmayacak oyuncular almamız gerekiyor."

Buruk, Türkiye'den transfer yapıp yapmayacaklarının sorulması üzerine, "Şu anda görünen transferin Türkiye dışından olacağı. Amacımız kadromuza katkı sağlayacak iyi oyuncular almak. Burada bütçeler tabii ki önemli. Kadro genişliğini maksimumda tutmamız gerekiyor ki benzer bir sıkıntı yaşadığımızda zorlanmayalım." şeklinde görüş belirtti.

İlkay ve Icardi'nin performansları

Topu tutmak için İlkay Gündoğan'ı merkez orta sahada görevlendirdiklerini belirten Buruk, "İlkay, bugün hem topun bizde kalmasında hem de topu geri kazanmada yaptığı müdahalelerle görevini iyi bir şekilde yerine getirdi. Önde pozisyona giren değil pozisyonları hazırlayan oyuncuydu." dedi.

Galatasaray formasıyla Süper Lig'deki 60. golünü atarak kulüp tarihine geçen Mauro Icardi'nin performansını değerlendiren sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Bir santraforun en büyük isteği gol atmaktır. Onun gol atması herkese moral oldu. Oynadıkça performansı daha da artacak. Uzun bir sakatlıktan çıktı. Bu sakatlık sonrası dönmek kolay bir şey değil. Çok yarışmacı bir takımdayız. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de çok zor maçlar oynadık. Icardi'nin bugün gol atması çok sevindirici. Bir de rekor kırdı. Galatasaray'da en çok gol atan yabancı oyuncu oldu. O yüzden kendisini tebrik ediyorum. Tatili hak ettiler." şeklinde görüş belirtti.

"Ahmed'in performansından çok memnunum"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, ocak ayı sonundaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçları için ellerindeki kadroyu korumak zorunda olduklarını dile getirdi.

Son 2 resmi maçta iyi performans sergileyen Ahmed Kutucu'nun durumunun sorulması üzerine Buruk, "Özellikle Şampiyonlar Ligi'nin son 2 maçı için kadromuzu tutmak zorundayız. Ahmed de bunlardan biri. Kupadaki Başakşehir maçında iyi oynadı. Bugün oyuna girdikten sonra iyi performans sergiledi. Zaten Ahmed'in antrenman performansı çok yüksekti. Oynasa da oynamasa da hem karakter hem antrenman performansı olarak hep çok yüksek işler yapıyordu. Belki onu maç performansına getiremiyordu. Oyuncuların maça sonradan girmeleri kolay bir şey değil. Ahmet'in performansından çok memnunum." diye konuştu.

Okan Buruk, son zamanlarda kadroya alınmayan Berkan Kutlu'nun sakatlığının sürdüğünü belirtti.