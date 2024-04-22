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23 NİSAN 2024 SALI - YIL: 55

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında Sivas'ta 2 puan bıraktı

22 Nisan 2024, Pazartesi 22:00
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe , Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşılaştı.

Maçın 13. dakikasında Uğur Çiftçi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, topu Manaj ağlara gönderdi. Gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

34. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan verdiği pasta Dzeko, kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kaldı. Dzeko'nun vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı ayaklarıyla kurtardı.

41. dakikada İbrahim Akdağ'ın pasında topla buluşan Koita'nın ceza alanı dışından sert vuruşunda, kaleci Livakovic topu kornere çeldi.

42. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan sert vuruşunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kale direğinin üzerinden kornere gönderdi.

45+2. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fred'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağından ağlara gitti: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

48. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sol kanattan ortasında Dzeko'nun vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kontrol etti.

55. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Szymanski'nin sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

57. dakikada Murat Paluli'nin pasında kaleci Livakovic ile karşı karşıya kalan Kotia, topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-1

80. dakikada İsmail Yüksek'in sol kanattan ortasında topun gelişine İrfan Can Kahveci düzgün vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın altından ağlara gitti: 1-2

90. dakikada Njie'nin sol kanattan ortasında topla buluşan Manaj, kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cihan Aydın, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

90+4. dakikada penaltı atışını kullanan Manaj, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-2

90+8. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ortasında topu Serdar Dursun ağlara gönderdi. Gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Sivasspor Teknik Direktörü Uygun: Pozisyon üretmede fazlasıyla güzel pozisyonlar ürettik

Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde kalan kritik haftalarda alacakları puanların Avrupa'ya gitme açısından önemli olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'nin güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Uygun, "Rakibimizin de gücünü anlatmaya gerek yok, bu ligde hemen hemen bütün takımları yendiğini düşünüyorum. Hatta Konferans Kupası'nı bile kazanabilecek bir kadro yapılanması vardı. Fakat yaşadıkları talihsizlik sonucunda Olimpiakos maçından elenmişlerdi." dedi.

Uygun, rakipleri üzerinde oluşan baskıyı kendi lehlerine ve avantaja çevirdiklerini anlatarak, "Elimizdeki kadro malum, Türkiye liginin en az bütçeli ikinci takımıyız. Yaş ortalamamız ortada. Sistemsel olarak rakibimizi, analizlerimizi yaparak oyun planlarında onların istediğini değil de bizim istediğimiz gibi oyun yönlendirmesi yaptık. Bununla beraber pozisyon üretmede fazlasıyla güzel pozisyonlar ürettik. Rakibimiz de çok güzel pozisyonlar üretti. Gelenlerin, izleyenlerin keyif aldığı bir maç oldu." diye konuştu.

"Çok iyi mücadele ettik"

Sosyal medyadaki eleştirilere tepki gösteren Uygun, şöyle devam etti:

"Sosyal medyadakiler, onlar önce aynaya baksınlar. Artık ülkede sevgi, saygı, insanlara karşı olmayan bir yapının aldığı bir durum. Velhasıl ona rağmen bütün herkes elinden geldiği kadar kendi işini en güzel şekilde yapmaya çalışıyor. Sivasspor olarak çok iyi mücadele ettik, 1 puan kazandık. Bundan önceki maçta Trabzonspor'u yenmiştik. Galatasaray ile berabere kalmıştık. Beşiktaş'ı yenmiştik. Dolayısıyla futbolcu kardeşlerimi bu kadar kısıtlı imkanlarla gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum."

Uygun, şampiyonun kimin olacağının kendilerini ilgilendirmediğini dile getirerek, "Bugün bilmiyorum Fenerbahçe şampiyon olur ya da olmaz, dolayısıyla şampiyonun kim olduğu beni ilgilendirmez. Kendi takımımla ne yaparım konusuna bakarım." ifadelerini kullandı.

"Herkes kendi camiasına yakışanı yapıyor"

Sosyal medyadaki hakaretlere karşı tazminat davası açtığını da anlatan Uygun, şunları kaydetti:

"Sadece sosyal medyadan ailemize küfür edenlere söylenecek söz yok. Nasıl bir şekil aldık, sevgiyi, saygıyı, inancımızı kaybettik onu anlamış değilim. Bu kadar iftiranın atıldığı ve bu kadar şeyin yaşandığı... Herkes kendi camiasına yakışanı yapıyor. Dolayısıyla biz Sivaslılar, Yiğidolar, 7 milyon Sivaslı aslan gibi duruyor. Sosyal medyada bizi linç edenlere karşı Sivasspor taraftarlarından bize sahip çıkmalarını özellikle rica ediyorum. Onlar gereğini onlara söylesinler. Çünkü her birinden artık 100'er bin lira tazminat davası, benim kim olduğumu görecekler. İnsanların eleştirilerinden hiçbir zaman sıkıntı duymuyoruz ama bazı gazeteci gözüken tetikçiler var. Para alanlar, onların yaptığı yalan haberler, o yalan haberlere inanan bir sürü salak var. Sonra tazminat öderken de 'ben yapmadım, çocuğum yaptı' diyenler var. Ben de o paraları sokak köpeklerine, kimsesiz çocuklar ve yaşlılar yurduna bağışlıyorum, bağışlamaya da devam edeceğim."

Fenerbahçe'de birbirinden yetenekli futbolcuların olduğunu söyleyen Uygun, "Şampiyonlukta ümitleri devam ediyor. Onların bu yorgunluğu bizim için avantaj oldu. Dinlenmeden bize geldiler, o yorgunluk da bize avantaj oldu." şeklinde konuştu.

Uygun, golcü oyuncu Fode Koita'nın yükselen performansından da memnun olduklarını dile getirdi.

AA

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