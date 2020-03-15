"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 MART 2020 PAZAR - YIL: 51

Haftanın maçında golsüz beraberlik

15 Mart 2020, Pazar 21:03
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi 0-0 sona erdi.

7. dakikada Donk'un savunmadan attığı uzun topa hareketlenerek ceza sahasına giren Onyekuru, altı pasın sağ çaprazından sert vurdu ama meşin yuvarlak araya giren Gökhan Gönül'e çarparak kornere gitti.

17. dakikada Seri'nin sağdan kullandığı kornerde topa iyi yükselen Donk'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

30. dakikada Gökhan Gönül'ün ceza sahası içinde kaptırdığı topu Falcao, ceza yayındaki Feghouli'ye çıkardı, sarı-kırmızılı oyuncunun şutunda meşin yuvarlak kaleci Karius'ta kaldı.

32. dakikada Caner Erkin'in soldan ortaladığı topa Hutchinson vurdu, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti. 

45+1. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan serbest vuruş kullanan Seri'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Derbi golsüz sona erdi.

Galatasaray, fırsatı değerlendiremedi

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş ile 0-0 berabere kalarak zirveyle arasındaki puan farkını 1'e indirme fırsatını kullanamadı.

Ligde 26. haftaya 49 puanla zirvedeki rakipleri Trabzonspor ile Medipol Başakşehir'in arkasından üçüncü sırada giren sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Beşiktaş'ı ağırladı. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan derbinin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Yoğun yağış altında oynanan derbinin ikinci yarısında baskı kurduğu siyah-beyazlıların kalesinde birçok pozisyon üreten Galatasaray, buna rağmen skoru değiştiremedi ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Haftanın önemli maçlarından olan Trabzonspor-Medipol Başakşehir müsabakasının 1-1 tamamlanmasının ardından derbiye puan farkını düşürme ihtimaliyle çıkan Galatasaray, bu şansını kullanamadı.

Aldığı beraberlikle puanını 50'ye çıkaran sarı-kırmızılı ekip, 53'er puanlı Trabzonspor ile Medipol Başakşehir'i takibini sürdürdü.

Galatasaray, 49 puanı bulunan Demir Grup Sivasspor'un yarın deplasmanda oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçını 3 puanla kapatması durumunda 4. sırada gerileyecek.

Yenilmezlik serisi 10 maça çıktı

Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 10 maçta yenilgi yaşamadı.

Ligde son mağlubiyetini 16. haftada deplasmanda Göztepe karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Sahasında Beşiktaş'a 3 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile oynadığı son 3 lig maçını kaybetmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, siyah-beyazlıları 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında 2-0'lık skorlarla yendi. Galatasaray, bu maçtan da beraberlikle ayrılarak rakibine karşı sahasındaki yenilmezliğini 3 maça çıkardı.

İkili averajı kaybetti

Galatasaray, Beşiktaş ile arasındaki ikili averajı rakibine kaptırdı.

Sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan maçı 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, sahasında rakibine üstünlük kuramayınca ikili averajı rakibine verdi.

Sezon sonunda olası bir puan eşitliği durumunda Beşiktaş daha üst sırada yer alacak.

AA

Okunma Sayısı: 184
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Barışı, hürriyet ve adaletle tesis edelim

    Vergi ve SGK’lar ertelenmeli

    139 yeni gök cismi keşfedildi

    İtalya'da bilanço ağırlaşmaya devam ediyor

    Haftanın maçında golsüz beraberlik

    Diyanet'ten umre açıklaması

    Kovid-19 dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti?

    Kütüphaneler de kapanıyor

    'Umreden dönenlerden 5'i gözlem altına alındı'

    Uzmanlardan bağışıklık sistemi için önemli tavsiyeler

    Trabzonspor ile Başakşehir berabere kaldı

    Schengen Anlaşması da Kovid-19 tehditi altında

    'Marketlere akın etmeye gerek yok'

    El temizliğinde hangi sabun kullanılmalı?

    'Umreden dönen 10 bin kişi yurtlarda misafir edildi'

    Umreden dönenler yurtlarda ayrı odalarda gözlem altında

    Mescid-i Aksa Külliyesi'ndeki mescitler de kapatıldı

    İran'da ölü sayısı 724'e yükseldi

    'M4 karayolunda 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi'

    Suriye'deki iç savaş 9 yılını geride bıraktı...

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İlahî ikazlar ard arda, iç içe
    Davut ŞAHİN

    Coronavirüs diyor ki…
    Genel

    HSK’ya da yargı denetimi şart
    Durmuş Ali İnci

    Virüs salgını ve Risale-i Nur’dan birkaç hakikat
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    İspanyol (Çin) virüsü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    İnsan âcizdir, Kudret’e istinad etmeli
    Genel

    Yanlış bilgi virüsten beter
    Ahmet BATTAL

    Demokratlararası itişkakışı önleme
    Adnan NACİR

    Koronametre

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.