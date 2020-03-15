Haftanın maçında golsüz beraberlik

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi 0-0 sona erdi.

7. dakikada Donk'un savunmadan attığı uzun topa hareketlenerek ceza sahasına giren Onyekuru, altı pasın sağ çaprazından sert vurdu ama meşin yuvarlak araya giren Gökhan Gönül'e çarparak kornere gitti. 17. dakikada Seri'nin sağdan kullandığı kornerde topa iyi yükselen Donk'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı. 30. dakikada Gökhan Gönül'ün ceza sahası içinde kaptırdığı topu Falcao, ceza yayındaki Feghouli'ye çıkardı, sarı-kırmızılı oyuncunun şutunda meşin yuvarlak kaleci Karius'ta kaldı. 32. dakikada Caner Erkin'in soldan ortaladığı topa Hutchinson vurdu, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti. 45+1. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan serbest vuruş kullanan Seri'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. Derbi golsüz sona erdi. Galatasaray, fırsatı değerlendiremedi Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş ile 0-0 berabere kalarak zirveyle arasındaki puan farkını 1'e indirme fırsatını kullanamadı. Ligde 26. haftaya 49 puanla zirvedeki rakipleri Trabzonspor ile Medipol Başakşehir'in arkasından üçüncü sırada giren sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Beşiktaş'ı ağırladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan derbinin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Yoğun yağış altında oynanan derbinin ikinci yarısında baskı kurduğu siyah-beyazlıların kalesinde birçok pozisyon üreten Galatasaray, buna rağmen skoru değiştiremedi ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Haftanın önemli maçlarından olan Trabzonspor-Medipol Başakşehir müsabakasının 1-1 tamamlanmasının ardından derbiye puan farkını düşürme ihtimaliyle çıkan Galatasaray, bu şansını kullanamadı. Aldığı beraberlikle puanını 50'ye çıkaran sarı-kırmızılı ekip, 53'er puanlı Trabzonspor ile Medipol Başakşehir'i takibini sürdürdü. Galatasaray, 49 puanı bulunan Demir Grup Sivasspor'un yarın deplasmanda oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçını 3 puanla kapatması durumunda 4. sırada gerileyecek. Yenilmezlik serisi 10 maça çıktı Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 10 maçta yenilgi yaşamadı. Ligde son mağlubiyetini 16. haftada deplasmanda Göztepe karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Sahasında Beşiktaş'a 3 maçtır yenilmiyor Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile oynadığı son 3 lig maçını kaybetmedi. Sarı-kırmızılı ekip, siyah-beyazlıları 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında 2-0'lık skorlarla yendi. Galatasaray, bu maçtan da beraberlikle ayrılarak rakibine karşı sahasındaki yenilmezliğini 3 maça çıkardı. İkili averajı kaybetti Galatasaray, Beşiktaş ile arasındaki ikili averajı rakibine kaptırdı. Sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan maçı 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, sahasında rakibine üstünlük kuramayınca ikili averajı rakibine verdi. Sezon sonunda olası bir puan eşitliği durumunda Beşiktaş daha üst sırada yer alacak. AA

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